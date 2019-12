The Falcon and the Winter Soldier: svelate nuove immagini della serie Marvel

Al CCXP in Brasile sono state mostrate nuove immagini di The Falcon and the Winter Soldier, miniserie Marvel che arriverà su Disney+.

Al CCXP in Brasile, variante locale del Comic-Con, sono state mostrate nuove immagini di The Falcon and the Winter Soldier, la miniserie Marvel che arriverà su Disney+ il prossimo anno. Nelle foto vediamo in azione i due protagonisti, Sam Wilson e Bucky Barnes, entrambi in abiti civili. Le riprese sono attualmente in corso, quindi con molta probabilità emergeranno nuove immagini ufficiali nei mesi a venire, mentre per un vero e proprio trailer sarà presumibilmente necessario aspettare il Comic-Con di San Diego la prossima estate. Questa era una delle iniziative Marvel alla convention brasiliana, dove è stato mostrato anche materiale di Black Widow e Eternals, i due film della Casa delle Idee che usciranno nel 2020.

The Falcon and the Winter Soldier è la prima miniserie prodotta da Marvel Studios appositamente per Disney+, e sarà disponibile a cadenza settimanale alla fine del 2020. Nei sei episodi, tutti diretti dalla regista Kari Skogland, vedremo le avventure di Wilson (Anthony Mackie) e Barnes (Sebastian Stan) dopo gli eventi di Avengers: Endgame, al termine del quale Steve Rogers ha designato Wilson come erede dell'uniforme di Captain America. Al loro fianco torneranno anche l'agente governativo Sharon Carter (Emily VanCamp) e il terrorista Helmut Zemo (Daniel Brühl), entrambi visti in Captain America: Civil War. La storia segnerà anche il debutto di Wyatt Russell nei panni di John Walker alias U.S. Agent, successore militaristico di Captain America al soldo del governo americano.

La miniserie, così come tutte le altre produzioni Marvel realizzate per Disney+, ha la particolarità di essere prodotta direttamente dal ramo cinematografico della Casa delle Idee anziché dalla Marvel Television, e gli eventi dei sei episodi avranno ripercussioni sui film del Marvel Cinematic Universe. Le miniserie successive, tutte previste per il 2021, saranno incentrate su Scarlet Witch e la Visione, Loki e, per finire, Hawkeye. Sono stati annunciati, ancora senza date di lancio, anche tre progetti dedicati a Ms. Marvel, Moon Knight e She-Hulk.