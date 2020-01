The Falcon and the Winter Soldier: sospese le riprese a Portorico per via del terremoto

Le riprese di The Falcon and the Winter Soldier sono state sospese dopo i terremoti che hanno colpito l'isola di Portorico nei giorni scorsi.

Le riprese della serie Disney+ The Falcon and the Winter Soldier, in corso a Portorico, sono state sospese per via dei terremoti che hanno colpito l'area nei giorni scorsi. La scorsa settimana Portorico è stata colpita da un terremoto di grado 6.4, seguito nel weekend da un secondo terremoto di intensità 5.9.

Lo schedule di The Falcon and the Winter Soldier prevedeva due settimane di riprese nella parte settentrionale dell'isola di Portorico, ma Disney e Marvel hanno deciso di sospenderle per non mettere a repentaglio cast e crew. Al momento non sappiamo se le riprese verranno riprogrammate più avanti o se verrà cambiata location. Fino a che non verrà presa una decisione, la lavorazione dello show verrà sospesa.

Our fellow Americans in Puerto Rico can use our support after this week’s earthquakes. They’ve shown their enduring spirit over the past couple years, and it’s up to us to pull together for one another once again. I hope you’ll support their recovery: https://t.co/rYhSb8uVXK — Barack Obama (@BarackObama) January 12, 2020

The Falcon and The Winter Soldier sarà la prima serie dei Marvel Studios a debuttare su Disney+ nell'autunno 2020. Ambientata dopo gli eventi di Avengers: Endgame, la serie sarà incentrata su Sam Wilson e Bucky Barnes, con Wilson costretto ad affrontare la resistenza del governo degli Stati Uniti e l'opposizione pubblica per il fatto di essere il nuovo Capitan America.

Diretto da Kari Skogland, con una sceneggiatura di Malcolm Spellman e Derek Kolstad, The Falcon and Winter Soldier è interpretato da Anthony Mackie nel ruolo di Sam Wilson/Falcon, Sebastian Stan in quello Bucky Barnes/The Winter Soldier, Emily VanCamp nei panni di Sharon Carter, Daniel Brühl che torna nel ruolo del Barone Helmut Zemo e Wyatt Russell nel ruolo di John Walker.