The Falcon and The Winter Soldier: Sharon Carter nelle nuove foto dal set

Una nuova foto del set di The Falcon and the Winter Soldier svela la nuova versione di Emily VanCamp nel ruolo di Sharon Carter, che sarà presente nello show targato Disney+ e Marvel.

La nuova serie tv Marvel The Falcon and The Winter Soldier sta per arrivare sulla piattaforma streaming Disney+ e una nuova foto dal set, trapelata online, mostra un personaggio noto a tutti i fan, ovvero Sharon Carter interpretata da Emily VanCamp, che vediamo sorridente sul set dello show.

Emily VanCamp riprenderà il ruolo dell'Agente 13, ovvero Sharon Carter, che abbiamo già incontrato in Captain America: The Winter Soldier e Captain America: Civil War. In The Falcon and the Winter Soldier farà parte delle avventure di Sam Wilson (Anthony Mackie) e Bucky Barnes (Sebastian Stan) che continuano la loro vita dopo che Capitan America ha passato lo scudo a Sam, che però finisce in possesso dell'agente statunitense (Wyatt Russell) per ragioni ancora da chiarire. In una nuova foto dal set, vediamo l'attrice nei panni del suo personaggio, sempre bella e sorridente.

Sharon Carter non è l'unico volto familiare che tornerà in The Falcon and the Winter Soldier. È stato confermato, infatti, che anche il barone Zemo (Daniel Brühl) e Batroc the Leaper (Georges St. Pierre) appariranno nella prossima serie.

Vi ricordiamo che la produzione della serie Disney+ si sta svolgendo su due fronti diversi: parte delle riprese di The Falcon and The Winter Soldier sono in corso a Praga, mentre un'altra parte è in corso ad Atlanta. La serie sembra quindi essere in cantiere e, come hanno confermato anche i protagonisti, sarà sicuramente straordinaria.