The Falcon And The Winter Soldier è la serie più vista di sempre su Disney+

The Falcon And The Winter Soldier celebra il boom di ascolti, secondo Disney+ è la serie più vista di sempre su Disney+ nel primo weekend.

Disney+ ha annunciato gli ascolti del primo episodio di The Falcon and The Winter Soldier che diventa così la serie più vista di sempre sul servizio streaming Disney nel weekend di apertura.

The Falcon And The Winter Soldier: Anthony Mackie con lo scudo di Captain America

Disney+ non ha però fornito i dettagli né del numero di spettatori né della differenza quantitativa in termini di audience con l'altra serie Marvel che si è appena conclusa su Disney+, WandaVision, né con The Mandalorian. Il servizio streaming ha solo menzionato che The Falcon and the Winter Soldier, WandaVision e la seconda stagione di The Mandalorian sono le prime tre serie più viste della piattaforma streaming.

Secondo SambaTV, 1.7 milioni di utenti si sarebbero sintonizzati su The Falcon and the Winter Soldier la scorsa settimana superando gli 1.6 milioni che avevano seguito la premiere di Wandavision.

Qui trovate la recensione del primo episodio di The Falcon and the Winter Soldier. Lo show vede protagonisti Sam Wilson/Falcon e Bucky Barnes/The Winter Soldier (Il Soldato d'Inverno). La coppia, che si è riunita nei momenti finali di Avengers: Endgame, si allea in un'avventura globale che mette alla prova le loro capacità e anche la loro pazienza.

La nuova serie composta da 6 episodi è disponibile in esclusiva su Disney+ e dà seguito alla Fase 4 dell'Universo Cinematografico Marvel come seconda serie TV Marvel Studios, dopo l'acclamata WandaVision, disponibile in streaming sulla piattaforma.

Diretta da Kari Skogland, con Malcolm Spellman come capo sceneggiatore, The Falcon and The Winter Soldier vede nel cast anche Daniel Brühl nei panni di Zemo, Emily VanCamp nei panni di Sharon Carter e Wyatt Russell in quelli di John Walker.

Il secondo episodio di The Falcon and the Winter Soldier arriverà venerdì su Disney+.