The Falcon and The Winter Soldier: la serie Marvel avrà una seconda stagione?

In attesa del lancio il 19 marzo, Kevin Feige ha anticipato che The Falcon and The Winter Soldier potrebbe avere una seconda stagione o essere collegata ad altri progetti MCU.

Tutti fremono in attesa di The Falcon and The Winter Soldier, la nuova serie Marvel che sarà disponibile dal 19 marzo su Disney+, e intanto Kevin Feige ha fonrito qualche anticipazione sul futuro di Sam Wilson/Falcon e Bucky Barnes/The Winter Soldier, facendo intendere che probabilmente lo show avrà una seconda stagione.

In una recente intervista con EW, il presidente dei Marvel Studios Kevin Feige ha parlato dell'imminente The Falcon and the Winter Soldier, rivelando che è difficile dare una risposta definitiva sul futuro dello show perché non può fare spoiler, ma le sue parole fanno intendere che ci potrebbe essere una seconda stagione o che i personaggi potrebbero tornare i progetti futuri dell'MMCU:

"Abbiamo un futuro tracciato per i personaggi dopo la serie, ma non voglio dire molto di più di questo"

Inoltre, il capo sceneggiatore Malcolm Spellman ha dato qualche anticipazione sul futuro dello show, affermando che gli eventi di The Falcon and The Winter Soldier potrebbe collegarsi direttamente a più progetti dei Marvel Studios, proprio come WandaVision è collegato all'universo di Doctor Strange.

In The Falcon and the Winter Soldier torneranno Anthony Mackie (Captain America: Civil War) nei panni di Sam Wilson aka The Falcon e Sebastian Stan (Captain America: The Winter Soldier) nei panni di Bucky Barnes alias The Winter Soldier. La coppia, che abbiamo visto insieme in Avengers: Endgame, fa squadra in una nuova avventura che metterà alla prova le loro abilità e la loro pazienza.