The Falcon and the Winter Soldier, episodio 5: la scena nei titoli di coda

L'episodio 5 di The Falcon and the Winter Soldier, miniserie Marvel disponibile su Disney+, contiene una scena durante i titoli di coda che prepara l'attesa per il finale.

The Falcon and the Winter Soldier: il nuovo Captain America

Il quinto episodio di The Falcon and the Winter Soldier si conclude ufficialmente con i Flag Smashers che prendono di mira un incontro diplomatico a New York, ma il mid-credits pone le basi per l'evoluzione del personaggio di John Walker nel prossimo episodio, e presumibilmente altrove nel Marvel Cinematic Universe: licenziato in quanto Captain America dopo aver ucciso a sangue freddo un innocente in pubblico, lo vediamo creare da zero un nuovo scudo, molto probabilmente da abbinare alla nuova identità di US Agent (il nome in codice che usa generalmente nei fumetti).

Questo si ricollega all'argomento generale della miniserie, che esplora il concetto di cosa significhi essere Captain America, con Sam Wilson apparentemente pronto ad assumersi quella responsabilità dopo aver inizialmente rifiutato, nonostante Steve Rogers l'avesse scelto personalmente alla fine di Avengers: Endgame, dandogli lo scudo. Molto probabilmente lui e Walker dovranno fare a pugni ancora una volta prima che la storia sia conclusa, tra esattamente sette giorni.

Dopo la fine della miniserie, il 30 aprile sarà disponibile su Disney+ un making of all'interno della serie Marvel Studios: Assembled, che propone i dietro le quinte delle serie e dei film Marvel. Il mese di maggio sarà invece privo di novità della Casa delle Idee, con la posizione più prestigiosa a livello di produzioni originali affidata alla miniserie animata Star Wars: The Bad Batch. Il Marvel Cinematic Universe tornerà poi a giugno con Loki e a luglio con il film Black Widow, che sarà disponibile contemporaneamente in sala e sulla piattaforma tramite la modalità Premier Access.