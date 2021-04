The Falcon and the Winter Soldier: il quinto episodio farà piangere gli spettatori

Il quinto episodio di The Falcon and the Winter Soldier, in arrivo venerdì su Disney+, si preannuncia emozionante: lo sceneggiatore ha assicurato che farà piangere gli spettatori.

The Falcon and the Winter Soldier proporrà con il quinto episodio alcuni dei momenti più emozionanti della serie con protagonisti Anthony Mackie e Sebastian Stan, facendo persino piangere gli spettatori. Ad anticiparlo sono stati i produttori e gli sceneggiatori dello show Marvel targato Disney+ che sta per concludersi con le ultime due puntate.

The Falcon And The Winter Soldier: un'immagine di Sebastian Stan in motocicletta

Malcolm Spellman, sceneggiatore di The Falcon and the Winter Soldier, ha infatti dichiarato: "Nella quinta puntata tutto diventa reale e piangerete".

L'head writer dello show ha aggiunto: "Sembra che i fan stiano realmente apprezzando il ritmo perché si approfondisce sempre di più la storia. Non ha mai abbandonato il divertimento, ma tutti questi elementi compieranno un percorso verso una direzione davvero emozionante e realistica".

Il produttore esecutivo Nate Moore, in un podcast di Vanity Fair, aveva aggiunto: "Penso che il quarto episodio di The Falcon and the Winter Soldier, sarà il preferito di molte persone per dei motivi legati all'azione e le svolte legate ai personaggi, ma il quinto sarà realmente il culmine della tematica. E penso che da un punto di vista della recitazione e della regia sia il nostro episodio più forte".

Nel suo intervento ha poi aggiunto: "Penso che nella quinta puntata si uniscano molti degli elementi che potrebbero sembrare separati o non del tutto formati. Si può in certo senso rivedere la conversazione che lo show sta provando ad avere con il pubblico".

Qui trovate la recensione del primo episodio di The Falcon and the Winter Soldier. Diretta da Kari Skogland con Malcolm Spellman come capo sceneggiatore, la serie in sei episodi con protagonisti Anthony Mackie e Sebastian Stan, ha nel proprio cast anche Wyatt Russell, Emily VanCamp e Daniel Brühl. Nel cast anche Erin Kellyman, Georges St. Pierre, Amy Aquino, Adepero Oduye e Danny Ramirez.