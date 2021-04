The Falcon and The Winter Soldier: uno dei personaggi è uno Skrull? Le teorie dei fan

Alcuni fan di The Falcon and The Winter Soldier sono convinti che Sharon Carter sia in realtà una Skrull; vediamo insieme le loro reazioni all'ultimo episodio.

L'ultimo episodio di The Falcon and The Winter Soldier ha portato a termine l'arco narrativo esplorato nella serie Marvel, ma ci ha lasciato anche qualche domanda. In particolare, le teorie dei fan si sono concentrate sul comportamento di Sharon Carter ha fatto pensare ad un coinvolgimento degli Skrull.

Dopo Captain Marvel e Spider-Man: Far From Home, nel MCU si è iniziata a far strada la possibilità che il personaggio più inaspettato potrebbe rivelarsi in realtà uno Skrull (vedi Nick Fury e Maria Hill in Far From Home), e l'annuncio di una serie tv su Secret Invasion non ha fatto altro che alimentare i sospetti del fandom su questo o l'altro personaggio.

È ad esempio il caso di Sharon Carter (Emily VanCamp), che in The Falcon and The Winter Soldier abbiamo visto intraprendere un percorso decisamente poco eroico e consono a un ex-agente dello S.H.I.E.L.D., a partire dal fatto che sarebbe lei il famigerato Power Broker. Ma sarà davvero così? Sharon avrà davvero voltato le spalle al bene? Secondo alcuni spettatori, no.

Sono infatti molti a pensare che Sharon possa in realtà essere una Skrull, per le ragioni più varie: c'è chi dice che il Power Broker c'era già da prima del suo arrivo a Madripoor, e quindi non può essere la vera Sharon a ricoprire tale ruolo; c'è chi sostiene che in realtà sia una Skrull che collabora con Nick Fury, ed è per questo che non ha ricevuto prima il perdono da parte del governo; c'è chi sostiene che sia una Skrull e agente dell'HYDRA... C'è davvero di tutto.

"Credo che Sharon Carter sia una Srull. Non tanto per il suo essere una sorta di anti-eroina, ma nello specifico per il dialogo durante la scena mid-credit che fa sembrare come se sia alle dipendenze di un'altra persona e il suo commento sull'avere accesso ai segreti e alle armi del governo...".

"Ho come il presentimento che Sharon Carter sia una Skrull e avrà un ruolo più grande in Secret Invasion".

"A voi com'è sembrato il reveal del Power Broker? Io ho sentimenti conflittuali al riguardo" ha chiesto un utente, e un altro ha risposto "Quello è stato un aspetto dello show che non ho gradito. Però, se dovesse venir fuori che Sharon è una Skrull e la vera Sharon è da qualche altra parte... Questo potrebbe cambiare la mia opinione al riguardo".

"Mi è piaciuto molto il finale di The Falcon and The Winter Soldier, ma l'unica cosa che non ho gradito (anche se minore) è stata Sharon. Sono un po' irritata. Ma ogni altra cosa è stata fantastica, Sam come Cap per la prima volta e il suo discorso soprattutto...!" ha affermato qualcun altro, e altri hanno commentato in risposta "La mia teoria è che Sharon sia una Skrull. È in una posizione simile a quella di Jess quando Veranke si è finta lei nei fumetti".

E voi, invece, che ne pensate?