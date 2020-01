The Falcon and the Winter Soldier: il nuovo look di Sebastian Stan nelle foto dal set

Le nuove foto dal set di Atlanta di The Falcon and The Winter Soldier mostrano Sebastian Stan con un nuovo look.

Le foto dal set della serie Disney+ The Falcon and the Winter Soldier svelano il nuovo look di Sebastian Stan, che interpreta Bucky Barnes, alias il Soldato d'Inverno.

Le riprese di The Falcon and the Winter Soldier sono attualmente in corso a quelle di un'altra serie Marvel in arrivo su Disney+, WandaVision. entrambi gli show proseguiranno le vicende degli Avengers intrecciandosi con le nuove pellicole della Fase 4 in arrivo.

Dal set di The Falcon and the Winter Soldier arrivano nuove immagini, approdate su Twitter grazie ad @AtlantaFilming, che svelano il nuovo look di Sebastian Stan con capelli corti e in abiti civili.

The Falcon and the Winter Soldier: una foto dal set svela un legame con il mondo degli X-Men?

The Falcon and The Winter Soldier sarà la prima serie dei Marvel Studios a debuttare su Disney+. Ambientata dopo gli eventi di Avengers: Endgame, la serie sarà incentrata su Sam Wilson e Bucky Barnes, con Wilson costretto ad affrontare la resistenza del governo degli Stati Uniti e l'opposizione pubblica per il fatto di essere il nuovo Capitan America.

Diretto da Kari Skogland, con una sceneggiatura di Malcolm Spellman e Derek Kolstad, The Falcon and Winter Soldier è interpretato da Anthony Mackie nel ruolo di Sam Wilson/Falcon, Sebastian Stan in quello Bucky Barnes/The Winter Soldier, Emily VanCamp nei panni di Sharon Carter, Daniel Brühl che torna nel ruolo del Barone Helmut Zemo e Wyatt Russell nel ruolo di John Walker.