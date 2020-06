The Falcon and The Winter Soldier: la connessione con Wolverine in una foto dal set?

Un villain vicino a Wolverine farà la sua comparsa nella serie Disney+ The Falcon and The Winter Soldier? L'indizio in una foto dal set.

Una foto dal set di The Falcon and The Winter Soldier potrebbe aver anticipato una connessione tra la serie tv Marvel/Disney+ e il personaggio di Wolverine.

The Falcon and The Winter Soldier: una foto dal set svela un legame con Wolverine

The Falcon and the Winter Soldier è una delle serie tv in arrivo su Disney+ che integreranno le vicende del Marvel Cinematic Universe creando una prosecuzione sul piccolo schermo. La serie tv, che dovrebbe approdare sulla piattaforma streaming ad agosto, vede protagonisti Anthony Mackie e Sebastian Stan nei ruoli di Falcon e Soldato d'Inverno, alias Bucky Barnes.

Una foto rubata dal set dello show e diffusa da Murphy's Multiverse rivelerebbe ora una connessione col mondo degli X-Men, in particolare di Wolverine. Nella foto (che trovate più sopra) scorgiamo un attore con indosso una giacca di pelle da motociclista con uno stemma con un teschio rosso fiammeggiante sulla schiena. The Falcon and the Winter Soldier dovrebbe prevedere la presenza di numerosi motociclisti che indossano lo stesso stemma. Secondo alcuni, il teschio rosso ricorderebbe il villain di Wolverine Ogun, uno dei mutanti più letali. Lo stemma sul giubbotto che intravediamo potrebbe, dunque, essere una semplice scelta estetica oppure potrebbe indicare una location familiare a Wolverine da cui proverrebbero anche i motociclisti.

La location in questione sarebbe Madripoor, isolata città-stato che rappresenta una location chiave per gli X-Men e potrebbe andare a colmare il gap tra mutanti e MCU. The Falcon and the Winter Soldier ha già un villain principale, Zemo (Daniel Brühl), ma non ci stupirebbe che ad affiancarlo facesse la sua comparsa un altro feroce nemico.