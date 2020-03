The Falcon And The Winter Soldier: una foto dal set rivela l'anno in cui la serie è ambientata

Una nuova foto dal set di The Falcon And The Winter Soldier svelerebbe quando sarà ambientata la prima serie di Marvel Fase 4.

Una nuova foto esclusiva dal set di The Falcon And The Winter Soldier dona quache informazione in più sulla prima serie tv di Marvel Fase 4, che arriverà quest'estate su Disney+. Grazie agli scatti pubblicati su Murphy's Multiverse vediamo un manifesto che pubblicizza il G20 di New York 2023, l'incontro tra leader mondiali che si riuniscono per discutere le sorti dell'umanità.

La data anticipata dalle foto colloca la nuova serie tv con Falcon (Anthony Mackie) e Winter Soldier (Sebastian Stan) a breve distanza dalle vicende di Avengers: Endgame e in particolare dal ritiro volontario di Captain America, che sceglie di trascorre il suo tempo semplicemente come Steve Rogers in compagnia dell'amata Peggy Carter.

The Falcon And The Winter Soldier: quando è ambietata la serie

Il pensionamento anticipato di Captain America lascerà gli ex colleghi alle prese con le nuove minacce del presente e costringerà la coppia di supereroi protagonisti della serie a confrontarsi su chi debba ereditare lo scudo di Rogers. Il nuovo corso del Marvel Cinematic Universe punta quindi a estendersi cronologicamente, ma anche ad approfondire alcuni punti rimasti misteriosi, come testimonia l'equa spartizione tra sequel e spin-off nella timeline delle prossime uscite.

I dettagli sul contenuto definitivo devono ancora essere definiti, anche per le possibili necessità di riscrittura per The Falcon and The Winter Soldier dettate dal coronavirus, ma ciò che è chiaro al momento, grazie alle nuove foto sul set, è che lo show di Disney+ affronterà direttamente le conseguenze di Endgame e ne porterà avanti le premesse. Un taglio diverso e più incentrato sul prequel avrà invece il primo film di Marvel Fase 4, Black Widow, che arriverà a maggio ed esplorerà il passato e gli anni di formazione di Natasha Romanoff.