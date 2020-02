Marvel Fase 4: Ultron tornerà all'attacco?

L'universo di possibilità narrative della Fase 4 Marvel sta per spalancarsi. Quale dei villain già visti torneranno in scena? Tra i papabili c'è sicuramente Ultron, l'intelligenza artificiale creata da Tony Stark e Bruce Banner in Avengers: Age of Ultron, ma in quali nuovi progetti cinematografici o televisivi potrebbe essere coinvolto?

Avengers: Age of Ultron - Scarlet Witch dal full trailer del film

Ci sono molte domande e molte teorie a circondare la nuova fase del Marvel Cinematic Universe. Con la conclusione del ciclo in Avengers: Endgame e la prima apertura di Spider-Man: Far From Home, i fan sono in attesa di lanciarsi in nuove avventure e, perché no, rivedere alcuni dei villain non perfettamente sviluppati nei prcedenti capitoli.

Le possibilità per il ritorno di Ultron sono veramente molteplici, innanzitutto per la natura stessa del villain. In quanto intelligenza artificiale, Ultron può esistere in forma fisica grazie a un ospite, un robot per esempio, ma può anche muoversi nei meandri del mondo virtuale, utilizzando magari le connessioni wireless o qualsiasi device collegato a una rete. Se una copia di Ultron fosse in qualche modo stata salvata prima della sua distruzione finale in Age of Ultron, il suo ritorno potrebbe essere più facile del previsto. Ma dove avverrebbe?

Marvel Fase 4 inizierà a breve con il debutto cinematografico di Black Widow, seguito da Eternals, Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings e i sequel per Doctor Strange, Thor, Spider-Man, Black Panther, and Captain Marvel. Contemporaneamente, il MCU si espanderà anche grazie alle produzioni seriali di Disney+, che ha già in cantiere The Falcon and the Winter Soldier, WandaVision e Loki. Vista la connessione in passato con le malefatte di Ultron e i poteri specifici dei protagonisti, si dice che il progetto perfetto per il ritorno dell'intelligenza artificiale malvagia potrebbe essere la serie tv dedicata a Scarlet Witch.