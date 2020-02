The Falcon and The Winter Soldier sarà riscritto a causa del Coronavirus?

The Falcon and The Winter Soldier, in arrivo su Disney+, subirà delle modifiche in fase di produzione. Si dice infatti che lo show sarà parzialmente riscritto a causa del coronavirus.

La prima serie tv di Marvel Fase 4 pare abbia esteso i tempi delle riprese per permettere un aggiustamento in corsa. The Falcon and The Winter Soldier potrebbe infatti essere parzialmente riscritta a causa del coronavirus, come suggerito da Charles Murphy. I contenuti dello show potrebbero essere stati più simili alla realtà di quanto fosse auspicabile, quindi gli sceneggiatori dovrebbero essere già a lavoro per delle modifiche dell'ultimo minuto.

The Falcon and the Winter Soldier: Zemo con indosso la maschera viola

Durante la produzione di uno show o di un film, non sono rari episodi simili. Sempre in casa Disney+, già la serie dedicata a Obi-Wan Kenobi pare sia attualmente in fase di riscrittura per similarità con The Mandalorian, ma nel caso di The Falcon and The Winter Soldier i tempi sarebbero decisamente più stretti. La serie è infatti il primo titolo in lista per il rilancio televisivo del Marvel Cinematic Universe post Avengers: Endgame, previsto in uscita per il mese di agosto, a poca distanza dal primo film della Fase 4, Black Widow.

Black Widow: ecco Scarlett Johansson nel trailer del film!

Visti i rapporti molto stretti intrattenuti da Disney+ con la Cina, e considerato che la serie sarà diffusa praticamente in contemporanea tra Stati Uniti ed Europa, la delicatezza non sarà mai troppa. Già la compagnia di produzione dello show si chiama Pandemic Productions, quindi non si parte esattamente col piede giusto...

Stando alle indiscrezioni arrivate da Murphy's Multiverse, sembra proprio che il nuovo progetto abbia bisogno di una serie di variazioni, per evitare di riproporre sul piccolo schermo scenari troppo vicini alla realtà dell'attuale diffusione del coronavirus in Europa e in Asia. Secondo alcuni leaks dei mesi scorsi, l'emergenza da fronteggiare in The Falcon and The Winter Soldier sarebbe proprio un qualche tipo di arma batteriologica o virale che provoca una pandemia in lungo e in largo.