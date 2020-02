The Falcon and the Winter Soldier: i fan eleggono Anthony Mackie "fondoschiena d'America" dopo il primo spot

Il primo spot della serie The Falcon and the Winter Soldier ha spinto molti fan a proclamare Anthony Mackie, ovvero Falcon, il nuovo "fondoschiena d'America".

Il titolo di fondoschiena d'America sembra sia passato ad Anthony Mackie dopo che i fan hanno potuto vedere le prime immagini promozionali di The Falcon and the Winter Soldier, la serie prodotta per Disney+ dalla Marvel.

Lo spot trasmesso durante il Super Bowl 2020 mostrava Sam, ovvero Falcon, con in mano lo scudo che aveva ereditato da Steve Rogers/Captain America in Avengers: Endgame. Nel momento in cui il personaggio interpretato da Atnhony Mackie lancia l'oggetto sullo schermo appare il fondoschiena dell'attore, una scena che ha spinto poi i fan a considerarlo in ogni senso l'erede dell'eroe interpretato da Chris Evans. Su Twitter più di un fan della Marvel ha confermato il passaggio di consegne tra i due attori anche del "titolo" legato a una battuta compiuta da Ant-Man nel cinecomic diretto dai fratelli Russo,

THAT'S AMERICA'S ASS pic.twitter.com/WOCbWl25MH — spooky 🌙 ceo of peeta mellark 6 (@talesfsuspense) February 3, 2020

AMERICA'S ASS AMERICA'S ASS AMERICA'S ASS AMERICA'S ASS AMERICA'S ASS AMERICA'S ASS AMERICA'S ASS AMERICA'S ASS

pic.twitter.com/Ttmf1QD9UP — anne 𐋀 (@mischieflana) February 3, 2020

when i say i am looking at america’s ass pic.twitter.com/DORnP99BIk — bre (@stealthspideys) February 3, 2020

America’s ass are in good hands 🍑🍑🍑🍑 https://t.co/4jOrzVS9xf — David (@dave0v0) February 3, 2020

The Falcon and the Winter Soldier è la prima di otto serie Marvel annunciate per il servizio di streaming Disney+, e fa parte della Fase 4 del Marvel Cinematic Universe. La storia seguirà Sam Wilson/Falcon (Anthony Mackie) e Bucky Barnes/Winter Soldier (Sebastian Stan), alle prese con le conseguenze di Avengers: Endgame, al termine del quale Steve Rogers affidava l'identità di Captain America a Sam. Al loro fianco rivedremo anche Sharon Carter (Emily VanCamp), ex-agente del governo americano, e Helmut Zemo (Daniel Brühl), l'uomo che in Captain America: Civil War portò allo scioglimento degli Avengers. La serie conterrà anche il debutto sullo schermo di John Walker, ovvero U.S. Agent.

La supervisione creativa del progetto è stata affidata a Malcolm Spellman, e la regia di tutti e sei gli episodi è di Kari Skogland. Il budget di ogni episodio è di circa 25 milioni di dollari.