The Falcon and The Winter Soldier, Anthony Mackie sulla reazione dei fan al suo Cap: "È stato incredibile"

La star di The Falcon and The Winter Soldier, Anthony Mackie, è rimasto piacevolmente sorpreso dalla reazione degli spettatori alla sua introduzione ufficiale come Captain America in .

The Falcon and The Winter Soldier ha ufficializzato il passaggio di testimone (o, dovremmo dire, dello scudo) tra il Captain America di Steve Rogers/Chris Evans a quello di Sam Wilson/Anthony Mackie, e i fan Marvel hanno amato ogni momento, proprio come gli attori protagonisti della serie di Disney+.

The Falcon And The Winter Soldier: Anthony Mackie con lo scudo di Captain America

Durante delle recenti interviste con THR e Variety, Mackie ha infatti avuto modo di commentare più volte la reazione del pubblico agli eventi di The Falcon and The Winter Soldier, che Avengers: Endgame aveva solo preannunciato:"È fantastico. È stato davvero interessante vedere come hanno reagito le persone. Il modo in cui i ragazzini hanno reagito alla cosa... L'intera esperienza di essere Captain America è stata molto più piacevole di quel pensassi sarebbe potuta essere".

"Sono rimasto molto sorpreso e colpito inizialmente dall'idea di ereditare lo scudo e diventare Captain America" ha poi rivelato l'attore "Lavoro in questo business da tanto tempo, e ho fatto tutto nel modo in cui andava fatto. Non sono arrivato a Los Angeles e ho detto 'Ehi, voglio essere famoso, rendetemi tale'. Ho studiato teatro, ho lavorato fuori da Broadway nei teatri di New York, ho realizzato film indipendenti, e ho fatto tutta la gavetta necessaria. Ci è voluto parecchio tempo prima che opportunità come queste potessero capitare, e sono molto contento".

"Ci sono ancora persone che apprezzano il cameratismo e l'amicizia... Come tutti, non vuoi dire addio a Steve Rogers. Lui è stato il tuo Captain America, come anche quello di Sam Wilson" ammette Mackie "È per quello che alla fine di Avengers: Endgame dice 'Sembra che [lo scudo] appartenga a qualcun altro'. Lui è un fan come tutti gli altri. Sam è semplicemente un ragazzo normale che ha vinto la lotteria quando Black Widow ha bussato alla sua porta e si è innamorato, sperando che potesse avere uno spin-off con Black Widow" conclude scherzando.

Di spin-off con Natasha Romanoff/Scarlet Johansson non ce ne sono poi stati, ma pare che presto avremo un Captain America 4 con protagonista proprio Mackie, quindi difficilmente l'attore avrà di che dispiacersi.