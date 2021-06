The Falcon and The Winter Soldier, Anthony Mackie commenta la "bromance" tra Sam e Bucky

Il protagonista di The Falcon and The Winter Soldier Anthony Mackie parla del rapporto tra Bucky e Sam e non solo.

The Falcon and The Winter Soldier è ormai giunto a conclusione, ma uno dei suoi punti di forza è stato sicuramente il rapporto tra i due personaggi principali, Bucky e Sam. E il nuovo Captain America, Anthony Mackie, ha voluto commentare proprio questo aspetto.

The Falcon And The Winter Soldier: Anthony Mackie con lo scudo di Captain America

Durante il podcast Variety's Awards Circuit (via The AV Club), all'attore è stato chiesto cosa ne pensa della rappresentazione dell'amore platonico tra due personaggi maschili nei media, e la risposta di Mackie è stata piuttosto estensiva, arrivando poi, ovviamente, anche al discorso Sam e Bucky.

"Al giorno d'oggi, così tante cose vengono rigirate e complicate. Ci sono così tante a cui le persone si aggrappano con i propri strumenti per sentirsi rilevanti e razionali..." ha premesso l'attore "L'idea di due uomini che sono semplicemente amici e affettuosi l'uno con l'altro nel 2021 è un problema a causa dello sfruttamento dell'omosessualità. Prima gli uomini potevano essere amici, uscire, ed era tutto ok. Ti potevi incontrare con i tuoi amici al bar. Adesso non puoi più farlo. perché qualcosa di così puro e bello come l'omosessualità viene sfruttata da persone che cercano di razionalizzare sé stessi".

"Perciò qualcosa che per me è stata sempre molto importante è il mostrare una figura maschile sensibile. Non c'è nulla di più mascolino dell'essere un supereroe e volare in giro e suonarle ai cattivi. Ma non c'è nulla di più sensibile dell'avere una conversazione a cuore aperto e un'amicizia con uno spirito affine, con qualcuno di cui ti importa e a cui vuoi bene" ha poi continuato, arrivando alla questione Marvel "Sam e Steve avevano un tipo di relazione in cui si apprezzavano, si ammiravano e si volevano bene a vicenda. Bucky e Sam hanno un tipo di rapporto in cui imparano come accettare, apprezzare e voler bene l'uno all'altro. Voi la chiamate bromance, ma si tratta letteralmente di due uomini che si coprono le spalle a vicenda".