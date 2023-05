The Fabelmans, su Prime Video in streaming da oggi

The Fabelmans di Steven Spielberg, uno dei titoli più acclamati della scorsa stagione cinematografica, arriva in streaming su Amazon Prime Video da oggi 11 maggio 2023.

The Fabelmans di Steven Spielberg, uno dei titoli più acclamati della scorsa stagione cinematografica, arriva in streaming su Amazon Prime Video a partire da oggi 11 maggio 2023 per tutti gli utenti abbonati al servizio.

Il pubblico italiano potrà dunque molto presto emozionarsi in streaming con il grande cinema attraverso i sogni, le speranze e gli amori di Sam Fabelman, alter ego del regista quattro volte Premio Oscar che firma la sua opera più personale rivelando aspetti intimi e segreti della sua vita e della sua famiglia in un racconto di formazione appassionante e universale. Per interpretare i Fabelmans Spielberg ha scelto un cast artistico e tecnico d'eccellenza.

Locandina di The Fabelmans

Gabriel LaBelle nel ruolo del giovane Sam Fabelman, la quattro volte candidata all'Oscar Michelle Williams è la madre Mitzi, Paul Dano è il padre Burt, il candidato all'Oscar Judd Hirsch è lo zio Boris, Seth Rogen l'amico di famiglia Bennie. Il film è accompagnato dalle musiche originali del cinque volte premio Oscar John Williams, con la fotografia Janusz Kaminski, il montaggio di Michael Kahn e Sarah Broshar e i costumi di Mark Bridges, tutti vincitori di due Academy Awards.

The Fabelmans di Steven Spielberg su Rotten Tomatoes ha raggiunto il punteggio del 92% delle recensioni positive, mentre in tutto il mondo è riuscito a incassare circa 45 milioni di dollari.