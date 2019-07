The Eternals: Millie Bobby Brown smentisce la partecipazione al cinecomic Marvel

Millie Bobby Brown è intervenuta su Instagram per smentire la presenza nel cast del cinecomic Marvel The Eternals.

Godzilla II: King of the Monsters, una scena con Millie Bobby Brown

Poche ore fa era circolato un rumor, lanciato da Variety, che vedeva l'attrice prossima a entrare nel cast del film, ma la Brown ha preso la parola su Instagram per negare con vigore l'ingaggio in un video livestream in cui afferma: "Tutti pensano che sarò in un film Marvel, ma io non ne so niente. La mia famiglia e io non ne abbiamo idea, perciò voglio che tutti sappiamo che finora non ne so niente."

Quel "finora" potrebbe lasciar intendere che un ingaggio da parte di Marvel potrebbe avvenire prima o poi. Millie Bobby Brown lascia aperta una possibilità. Tra l'altro dobbiamo considerare che raramente Variety sbaglia le anticipazioni sul casting e il San Diego Comic-Con è alle porte. Chissà che il panel Marvel non annunci qualche sorpresa che coinvolge anche la giovane star di Stranger Things.

Nel frattempo un'altra star al centro dei rumor su The Eternals, Kumail Nanjiani, non ha esattamente negato l'ingaggio pur rimanendo nel vago. Nel corso del press tour di Stuber - Autista d'assalto, interrogato sulla sua possibile presenza in The Eternals, Nanjiani ha dichiarato:

"Non posso parlarne. Sarebbe grandioso far parte di un film di supereroi Mi piacerebbe moltissimo."

Considerando che l'attore comico al momento si sta allenando con un personal trainer, gli indizi sul suo ingaggio da parte di Marvel sono ormai piuttosto numerosi, ma sarà il San Diego Comic-Con a dare conferma o smentita del rumor.

The Eternals non ha ancora una data di uscita, ma potrebbe arrivare nei cinema a fine 2020.