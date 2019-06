The Eternals: Keanu Reeves e Marvel in trattative per il nuovo cinecomic?

Keanu Reeves e la Marvel sarebbero in trattative per The Eternals, il cinecomic che farà parte della fase 4 del MCU e dovrebbe arrivare nei cinema nel 2020.

Quello tra Keanu Reeves e la Disney, insomma, sembra un reciproco corteggiamento: tempo fa l'attore aveva già dato la propria disponibilità a prendere il ruolo di Wolverine, abbandonato da Hugh Jackman. E a giudicare dalle fan-art realizzate, per i fan degli X-Men non esiste nessuno che possa raccogliere il testimone meglio di Reeves. La Disney sembra aver apprezzato il suo interessamento alla causa ma, a quanto pare, ha altri piani per l'interprete di John Wick. A riportare il rumor è MCU Cosmic, che non rivela quale personaggio possa interpretare Keanu Reeves ma assicura che delle trattative sono in corso.

Se confermato, Reeves affiancherà Angelina Jolie, Kumail Nanjiani e Richard Madden, che dovrebbe interpretare Ikaris. Le anticipazioni indicherebbero Matthew Rhys in un piccolo ruolo, quello del giovane Odino, mentre Charlie Hunnam dovrebbe comparire in un cameo che lo vedrà impegnato sul set solo per tre giorni.

Il cinecomic, diretto da Chloe Zhao, racconterà la guerra iniziata milioni di anni fa tra i Celestiali, che lasciarono la Terra per esplorare le stelle dopo aver combattuto a fianco dei greci e dei romani, e i Devianti.