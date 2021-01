The Equalizer: il trailer della serie reboot con Queen Latifah

Queen Latifah nel trailer del reboot al femminile targato CBS The Equalizer, l'attrice interpreta una vigilante a cui si rivolge chi non ha più alcuna speranza.

Queen Latifah è la star del trailer di The Equalizer, serie prodotta da CBS che reimmagina in versione femminile la saga action interpretata da Denzel Washingston. Nella versione CBS Robert McCall diventa Robyn McCall (Queen Latifah), enigmatica donna con un misterioso passato che usa le sue abilità di ex agente della Cia per aiutare coloro che si trovano in un vicolo cieco.

Negli USA la serie debutterà il 7 febbraio subito dopo il Super Bowl LV su CBS Network.

Robyn McCall si presenta ai più come una madre single che sta tranquillamente crescendo la figlia adolescente. Ma per pochi fidati, lei è The Equalizer - un anonimo angelo custode e difensore degli oppressi alla sua ricerca della redenzione personale. Mentre Robyn aiuta gli oppressi e gli sfruttati, il suo lavoro attira l'attenzione dell'astuto detective Marcus Dante (Tory Kittles) del NYPD, che cerca ostinatamente di scoprire l'identità del vigilante noto come The Equalizer.

Robyn cela il suo lavoro clandestino alla figlia Delilah (Laya DeLeon Hayes) e alla zia Vi (Lorraine Toussaint), che aiuta la nipote a barcamenarsi tra lavoro e famiglia. Con lei William Bishop (Chris North), suo ex supervisore alla CIA e suo amico di vecchia data, Melody 'Mel' Bayani (Nancy Drew), proprietaria di un bar ed ex collega di Robyn, e Harry Keshegian (Adam Goldberg), hacker brillante e paranoico.

The Equalizer è firmata dal creatore di Castle Andrew Marlowe con Terri Miller.