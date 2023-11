The End We Start From, Jodie Comer si svela nel nuovo trailer del thriller post-apocalittico

Jodie Comer si svela nel nuovo trailer del thriller post-apocalittico The End We Start From, adattamento del romanzo di Megan Hunter.

È stato diffuso il primo trailer di The End We Start From, thriller post-apocalittico che vede come protagonista Jodie Comer nel ruolo di una giovane mamma pronta a tutto per salvare il figlio piccolo dall'apocalisse.

Diretto dalla regista di The Last Song, Mahalia Belo, il thriller vede Comer nei panni di una madre che tenta di sopravvivere mentre una crisi ambientale colpisce Londra e distrugge la sua famiglia, lasciandola sola ad affrontare un'inondazione con il figlioletto neonato. Il film ha guadagnato il favore della critica durante la sua presentazione al Festival di Toronto 2023.

Basato sull'omonimo romanzo di Megan Hunter, The End We Start From si svolge in un futuro distopico in cui la vita idilliaca del personaggio di Comer va improvvisamente in frantumi. Il film di Belo rinuncia all'apocalisse su larga scala per concentrarsi sul dramma di questa famiglia travolta da un'improvvisa inondazione raccontando una potente storia incentrata sulle sfide e le gioie della maternità.

Il cast

Il resto del cast principale è composto da: Benedict Cumberbatch, Mark Strong, Joel Fry e Gina McKee e Nina Sosanya. Leah Clarke e Adam Ackland producono per Sunny March, insieme a Liza Marshall per Hera Pictures, Amy Jackson e Sophie Hunter. Tra i produttori esecutivi vi sono, oltre a Cumberbatch e Strong, Sebastien Raybaud, Fanny Soulier, Pieter Engels e Kate Maxwel per Anton; Dave Caplan e Jason Cloth per C2 Motion Picture Group; Eva Yates e Claudia Yusef for BBC Film; e Lizzie Francke per BFI. The End We Start From uscirà il 24 gennnaio 2024.

Di seguito potete guardare il trailer del film: