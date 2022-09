Benedict Cumberbatch e Mark Strong nel thriller apocalittico The End We Start From

Benedict Cumberbatch e Mark Strong si uniranno a Jodie Comer nel thriller apocalittico The End We Star From, adattamento del romanzo di Megan Hunter.

Benedict Cumberbatch e Mark Strong si uniranno a Jodie Comer come protagonisti del thriller apocalittico The End We Start From. Entrambi svolgeranno anche il ruolo di produttori esecutivi del film, la cui fotografia principale è già iniziata a Londra.

Tra gli altri membri del cast confermati vi sono Joel Fry, Gina McKee e Nina Sosanya. Basato sul romanzo di Megan Hunter e adattato da Alice Birch, The End We Start From racconta una potente storia incentrata sulle sfide e le gioie della maternità, nel bel mezzo di inondazioni che risucchiano la città di Londra.

Leah Clarke e Adam Ackland producono per Sunny March, insieme a Liza Marshall per Hera Pictures, Amy Jackson e Sophie Hunter. Tra i produttori esecutivi vi sono, oltre a Cumberbatch e Strong, Sebastien Raybaud, Fanny Soulier, Pieter Engels e Kate Maxwel per Anton; Dave Caplan e Jason Cloth per C2 Motion Picture Group; Eva Yates e Claudia Yusef for BBC Film; e Lizzie Francke per BFI.

Al momento non si hanno altre informazioni su The End We Start From, come una data d'uscita prevista, ma seguiranno sicuramente nei prossimi mesi insieme a un trailer.

Al momento Benedict Cumberbatch si divide tra due set, visto che è impegnato anche nelle riprese della minsierie The 39 Steps, ispirata al classico thriller di Alfred Hitchcock I 39 scalini.