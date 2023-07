Toronto 2023: tra le anteprime mondiali Dumb Money di Craig Gillespie e The End We Start From con Jodie Comer

Il Festival di Toronto ha annunciato i primi titoli in programma nella sua edizione 2023, svelando quali opere saranno in anteprima mondiale in Canada.

Toronto 2023 ha annunciato i primi film in programma nella 48esima edizione e tra le anteprime mondiali ci sono Dumb Money di Craig Gillespie, Pain Hustlers con star Emily Blunt e Chris Evans e Lee con star Kate Winslet e la regia di Ellen Kuras.

Gli organizzatori hanno dichiarato che nessuno dei film che erano stati selezionati è stato ritirato dall'evento a causa dello sciopero degli attori che potrebbero impedire alle star appartenenti a SAG-AFTRa di promuovere i vari progetti.

I primi titoli annunciati

Tra le première del Toronto Film Festival 2023 ci sarà quindi Dumb Money con cui Gillespie racconterà la storia delle azioni di GameStop e che avrà come star Paul Dano, Seth Rogen, Pete Davidson, Anthony Ramos, Shailene Woodley, Sebastian Stan e America Ferrera.

Tra i titoli più attesi anche Pain Hustlers, Reptile con Alicia Silverstone e Benicio del Toro; Rustin con star Chris Rock e Colman Domingo protagonisti del racconto della storia dell'attivista dei diritti civili gay Bayard Rustin; NYAD che avrà nel suo cast Annette Bening, Jodie Foster e Rhys Infans e avrà al centro la prima persona che ha nuotato da Cuba alla Florida; American Fiction con Adam Brody e Issa Rae sullo scrittore Thelonious "Monk" Ellison; e l'apocalittico The End We Start From con star Jodie Comer, Katherine Waterston e Benedict Cumberbatch.

Tra i titoli annunciati anche l'esprdio alla regia di Chris Pine, quello di Tony Goldwyn, l'opera prima di Viggo Mortenson e Knox Goes Away diretto da Michael Keaton.

Ecco i primi titoli in programma a Toronto 2023:

GALA PRESENTATIONS

Concrete Utopia, Um Tae-Hwa | South Korea

Anteprima nord americana

Dumb Money, Craig Gillespie | USA

Anteprima mondiale

Fair Play, Chloe Domont | USA

Anteprima internazionale

Flora and Son, John Carney | Ireland/USA

Anteprima canadese

Hate to Love: Nickelback, Leigh Brooks | Canada

Anteprima mondiale

Lee, Ellen Kuras | United Kingdom

Anteprima mondiale

Next Goal Wins, Taika Waititi | USA

Anteprima mondiale

NYAD, Elizabeth Chai Vasarhelyi, Jimmy Chin | USA

Anteprima internazionale

Punjab '95, Honey Trehan | India

Anteprima mondiale

Solo, Sophie Dupuis | Canada

Anteprima mondiale

The End We Start From, Mahalia Belo | United Kingdom

Anteprima mondiale

The Movie Emperor, Ning Hao | China

Anteprima mondiale

The New Boy, Warwick Thornton | Australia

Anteprima nord americana

The Royal Hotel, Kitty Green | Australia/United Kingdom

Anteprima canadese

Presentazioni speciali