The Electric State, incidente per un membro della troupe: sospese temporaneamente le riprese del film Netflix

Una fonte vicina al set di The Electric State ha riportato di un grave incidente per un membro della troupe del film e le sue conseguenze sul progetto targato Netflix.

In base a quanto recentemente riportato da Deadline, sembrerebbe che un membro della troupe di The Electric State, il nuovo film dei fratelli Russo prodotto da Netflix, abbia perso la vita in un grave incidente d'auto.

Il tutto sarebbe successo fuori dal set della pellicola attualmente in lavorazione in Georgia, con una fonte molto vicina alla faccenda che avrebbe confermato come la vicenda abbia avuto luogo "dopo l'orario di lavoro". Per adesso non abbiamo ulteriori dettagli in merito alla faccenda, se non che "la produzione è stata sospesa [dal giorno dell'incidente] e al cast e alla troupe sono state offerte risorse di consulenza".

Basato sulla graphic novel Simon Stålenhag, The Electric State propone una storia ambientata nel 1997, con Millie Bobby Brown nel ruolo di un'adolescente che scappa con il suo robot e parte alla ricerca di suo fratello, in un'America post-apocalittica molto diversa da quella cui siamo abituati. Intorno a lei si sviluppa una società high-tech, consumista, e in rovina che continua a sfaldarsi sempre di più, con la ragazza che si fa anche testimone della situazione mentre viaggia per il paese.