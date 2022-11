The Electric State: Giancarlo Esposito, Anthony Mackie e Billy Bob Thornton nel film dei fratelli Russo

Parlando di The Electric State, il nuovo progetto cinematografico dei fratelli Russo, per Netflix, il suo cast ha recentemente accolto parecchi volti noti del settore.

Basato sulla graphic novel Simon Stålenhag, The Electric State propone una storia ambientata nel 1997, con Millie Bobby Brown nel ruolo di un'adolescente che scappa con il suo robot e parte alla ricerca di suo fratello, in un'America post-apocalittica molto diversa da quella cui siamo abituati. Intorno a lei si sviluppa una società high-tech consumista in rovina che continua a sfaldarsi sempre di più, con la ragazza che si fa anche testimone della situazione mentre viaggia per il paese.

Il progetto ha quindi accolto ufficialmente fra le sue fila Giancarlo Esposito (nei panni di Marshall, un temibile antagonista che farà di tutto pur di dare la caccia al robot che accompagna la protagonista nel suo viaggio), Ke Huy Quan (nel ruolo di un dottore che la Brown dovrà rintracciare), Anthony Mackie e Billy Bob Thornton (i quali hanno firmato per dar voce uno a un robot al fianco di Chris Pratt, anche lui nel film, e l'altro a un personaggio di cui non sono stati diffusi i dettagli).

The Electric State è attualmente in produzione, con l'obiettivo di uscire nelle sale americane entro la fine del 2024.