The Eddy: il trailer della serie Netflix di Damien Chazelle

The Eddy è la nuova serie Netflix di cui online è stato condiviso il nuovo trailer in attesa del debutto in streaming previsto per l'8 maggio.

Il filmato promozionale del progetto sviluppato da Damien Chazelle regala qualche anticopazione della storia ambientata a Parigi, che avrà le musiche di Glen Ballard, e che seguirà ciò che accade alle persone la cui vita è legata a un locale dove c'è spazio per la musica dal vivo.

André Holland, Joanna Kulig, Amandla Stenberg, Leila Bekhti, and Tahar Rahim star in The Eddy - a limited series set in Paris, featuring new music from Glen Ballard, and directed by Damien Chazelle.



Premieres May 8 pic.twitter.com/resR6GMxan — See What's Next (@seewhatsnext) April 14, 2020

The Eddy, la nuova serie musical che segna l'esordio del vincitore dell'Oscar per La La Land Damien Chazelle, è ambientata in una Parigi multiculturale e ruota intorno a un jazz club, al suo proprietario, alla sua band e alla città caotica che li circonda. Gli episodi saranno in tutto 8, girati in Francia e sono stati girati in francese, inglese e arabo.

I protagonisti sono Joanna Kulig, già star di Cold War, e Andre Holland: l'attrice interpreterà Maja, bellissima e dotata cantante con problemi di alcolismo la cui esistenza va alla deriva e che ha una relazione altalenante con Elliot Udo (Andre Holland), un tempo rinomato pianista jazz a New York, ora, a Parigi, co-proprietario di un jazz club fallito, che cerca di nascondersi da tutti. Quando improvvisamente sua figlia di quindici anni entra a far parte della sua vita quotidiana, Elliot è costretto ad affrontare le sue debolezze e deve imparare a crescere.

Damien Chazelle, produttore esecutivo di The Eddy, ha diretto due degli otto episodi che ha scritto insieme a Jack Thorne. Le musiche originali dello show sono state composte dal sei volte premio Grammy Award Glen Ballard.

