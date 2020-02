The Eddy: svelata la data di uscita della serie Netflix di Damien Chazelle

La serie The Eddy, che segna il debutto nel mondo televisivo di Damien Chazelle ha ora una data di uscita: venerdì 8 maggio, giorno in cui sarà possibile vedere le puntate in streaming su Netflix.

Il progetto per il piccolo schermo è stato presentato in anteprima a Berlino 2020.

The Eddy, la nuova serie musical che segna l'esordio del vincitore dell'Oscar per La La Land Damien Chazelle, è ambientata in una Parigi multiculturale e ruota intorno a un jazz club, al suo proprietario, alla sua band e alla città caotica che li circonda. Gli episodi saranno in tutto 8, girati in Francia e sono stati girati in francese, inglese e arabo.

I protagonisti sono Joanna Kulig, già star di Cold War, e Andre Holland: l'attrice interpreterà Maja, bellissima e dotata cantante con problemi di alcolismo la cui esistenza va alla deriva e che ha una relazione altalenante con Elliot Udo (Andre Holland), un tempo rinomato pianista jazz a New York, ora, a Parigi, co-proprietario di un jazz club fallito, che cerca di nascondersi da tutti. Quando improvvisamente sua figlia di quindici anni entra a far parte della sua vita quotidiana, Elliot è costretto ad affrontare le sue debolezze e deve imparare a crescere.

Damien Chazelle, produttore esecutivo di The Eddy, ha diretto due degli otto episodi che ha scritto insieme a Jack Thorne. Le musiche originali dello show sono state composte dal sei volte premio Grammy Award Glen Ballard.

Netflix: 25 serie TV da vedere