The Eddy: la protagonista di Cold War Joanna Kulig nella serie Netflix di Damien Chazelle

La bionda Joanna Kulig, che abbiamo imparato a conoscere nell'elegante Cold War, è stata ingaggiata da Damien Chazelle per recitare nella serie Netflix The Eddy. La Kulig affiancherà André Holland, protagonista maschile della serie tv.

The Eddy, la nuova serie musical che segna l'esordio del vincitore dell'Oscar per La La Land Damien Chazelle, è ambientata in una Parigi multiculturale e ruota intorno a un jazz club, al suo proprietario, alla sua band e alla città caotica che li circonda. Gli episodi saranno in tutto 8, girati in Francia e saranno recitati in francese, inglese e arabo.

Cold War: Joanna Kulig in un momento del film

Joanna Kulig ha già sfodrato le sue doti canore in Cold War, una delle pellicole più apprezzate dello scorso anno in cui interpreta una cantante polacca che intreccia una tormentata relazione con un musicista durante la Guerra Fredda (qui trovate la nostra recensione di Cold War). In The Eddy l'attrice si calerà nei panni di Maja, bellissima e dotata cantante con problemi di alcolismo la cui esistenza va alla deriva che ha una relazione altalenante con Elliot Udo (Andre Holland), un tempo rinomato pianista jazz a New York, ora, a Parigi, co-proprietario di un jazz club fallito, che cerca di nascondersi da tutti. Elliot ha una relazione non stabile con la cantante leader del suo gruppo, ma è bloccato emotivamente. Quando improvvisamente sua figlia di quindici anni entra a far parte della sua vita quotidiana, Elliot è costretto ad affrontare le sue debolezze e deve imparare a crescere.

Damien Chazelle, produttore esecutivo di The Eddy, dirigerà due degli otto episodi che ha scritto insieme a Jack Thorne. Le musiche originali dello show saranno composte dal sei volte premio Grammy Award Glen Ballard.

Netflix: 25 serie TV da vedere

Continua a seguirci su Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Google+ e Telegram per aggiornamenti, notizie, e curiosità su film e serie TV!