The Diplomat 3, la serie dei record torna su Netflix con una nuova stagione: teaser, trama e data d'uscita

Le prime due stagioni di The Diplomat sono state un successo a sorpresa per Netflix che ha provveduto rapidamente al rinnovo per una nuova tranche di episodi, di cui oggi è stata svelata la data d'uscita e un nuovo teaser trailer.

L'acclamato political drama tornerà con la sua terza stagione il 18 ottobre prossimo. Netflix ha quindi pubblicato un nuovo teaser della terza stagione, che potete visualizzare di seguito. Non solo, lo streamer ha anche condiviso i dettagli della trama dei nuovi episodi.

Keri Russell torna nel ruolo principale insieme a Rufus Sewell, Allison Janney, David Gyasi, Ali Ahn, Rory Kinnear e Ato Essandoh. Come già annunciato, anche Bradley Whitford apparirà nella nuova stagione.

Cosa racconteranno i nuovi episodi di The Diplomat

L'ambasciatrice Kate Wyler (Russell) vive l'incubo particolare di ottenere ciò che desidera. Ha appena accusato la vicepresidente Grace Penn (Janney) di aver ordito un complotto terroristico e ha ammesso di voler prendere il posto della vicepresidente. Ma ora il presidente è morto, il marito di Kate, Hal (Sewell), potrebbe averlo ucciso inavvertitamente e Grace Penn è la leader del mondo libero.

Niente di tutto questo rallenta la campagna di Hal per far ottenere a Kate la vicepresidenza. Kate assume un ruolo che non ha mai voluto, con una libertà che non si sarebbe mai aspettata, un'amicizia sempre più complicata con il ministro degli Esteri Austin Dennison (Gyasi) e un legame inquietante con il First Gentleman Todd Penn (Whitford).

Debora Cahn ha creato The Diplomat e ricopre il ruolo di produttore esecutivo insieme a Russell, Janice Williams e Alex Graves. La serie è già stata già rinnovata per una quarta stagione.

The Diplomat: un momento della serie

L'immediato successo della serie su Netflix

The Diplomat si è rivelato un successo immediato per Netflix al suo debutto nel 2023. La serie e Russell hanno ottenuto numerose nomination ai premi, tra cui quelli per gli Emmy e i Golden Globe. Più recentemente, la serie è stata nominata come migliore serie drammatica agli Emmy 2025, mentre Russell è stata nominata come migliore attrice protagonista in una serie drammatica.

La prima stagione ha totalizzato 173,46 milioni di ore di visione nelle prime quattro settimane, secondo Netflix, mentre la seconda stagione è rimasta per quattro settimane nella Top 10 delle serie più viste in tutto il mondo.