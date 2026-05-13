The Diplomat 4 arriva a Lucca: svelate le location delle riprese

The Diplomat si prepara a trasformare Lucca in uno dei principali set italiani della sua quarta stagione.

La serie Netflix ideata da Debora Cahn, con protagonisti Keri Russell e Rufus Sewell, sarà infatti girata in città da oggi 13 maggio fino al 19 giugno, coinvolgendo in particolare il centro storico nelle giornate di mercoledì e giovedì.

The Diplomat: Keri Russel in una scena

Il dettaglio che ha svelato l'arrivo della serie Netflix

Anche se dal Comune non è arrivata alcuna conferma ufficiale sul titolo della produzione, gli indizi sembrano ormai evidenti. Nei giorni scorsi l'amministrazione ha approvato la delibera con le linee di indirizzo e lo schema di accordo con la società di produzione esecutiva italiana, mentre in città sono già comparsi pannelli con la scritta "Lucca welcome - G7 Italia", dettaglio che richiama chiaramente le atmosfere diplomatiche della serie Netflix.

The Diplomat 3. Rufus Sewell in una scena

Le location di The Diplomat 4 tra centro storico e Villa Reale di Marlia

Le riprese interesseranno alcune delle location più iconiche di Lucca. Tra i set confermati figurano piazza Napoleone, Porta San Pietro, piazza San Frediano, piazza Anfiteatro, piazza Guidiccioni e via Sant'Andrea, scenari che faranno da sfondo ai nuovi episodi della serie politica thriller.

Secondo le indiscrezioni, la produzione dovrebbe coinvolgere anche la Villa Reale di Marlia, una delle dimore storiche più suggestive del territorio lucchese. Non si esclude inoltre che alcune riprese possano spostarsi anche a Firenze. The Diplomat segue le vicende dell'ambasciatrice americana a Londra Kate Wyler, interpretata da Keri Russell, alle prese con crisi internazionali, intrighi politici e tensioni personali insieme al marito Hal Wyler, interpretato da Rufus Sewell.

L'immediato successo della serie su Netflix

The Diplomat si è rivelata un successo immediato per Netflix al suo debutto nel 2023. La serie e Russell hanno ottenuto numerose nomination ai premi, tra cui quelli per gli Emmy e i Golden Globe. Successivamente, è stata nominata come migliore serie drammatica agli Emmy 2025, mentre Russell è stata nominata come migliore attrice protagonista in una serie drammatica.