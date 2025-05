The Diplomat: Netflix annuncia il rinnovo per la stagione 4

Netflix ha annunciato che la sua serie The Diplomat ha ottenuto il rinnovo per la stagione 4. La piattaforma di streaming ha svelato la notizia in occasione degli upfront che si sono svolti a New York.

Che cosa racconta la serie

La terza stagione di The Diplomat arriverà sugli schermi televisivi in autunno. La serie con star Keri Russell e Rufus Sewell è stata creata e prodotta da Debora Cahn, impegnata anche come showrunner.

The Diplomat: Keri Russel in una scena

Al centro della trama c'è Kate Wyler, la protagonista interpretata da Keri Russell, l'ambasciatrice degli Stati Uniti nel Regno Unito. La donna doveva andare in Afghanistan, ma si ritrova alle prese con una situazione politica molto tesa, crisi internazionali, alleanze strategiche da stringere a Londra, un nuovo posto di lavoro e il tentativo di salvare il suo matrimonio con la star della politica Hal Wyler (Rufus Sewell).

La trama dei prossimi episodi

Nella terza stagione Kate ha appena accusato Grace Penn (Allison Janney), il vice presidente degli Stati Uniti, di essere coinvolta in un piano terroristico e ha ammesso di essere interessata alla sua carica. Ma ora il presidente è morto, Hal potrebbe averlo ucciso per sbaglio, e Grace Penn è diventata leader. Niente di tutto questo rallenta la campagna di Hal che ha lo scopo di far ottenere a Kate la vice presidenza. Kate si ritrova alle prese con un ruolo che non ha mai voluto, con una libertà che non si è mai aspettata di avere, e con un'amicizia sempre più complicata con il Ministro degli Esteri Austin Dennison (David Gyasi), oltre ad avere uno snervante legame con il First Gentleman Todd Penn (Bradley Whitford).

Nel cast della serie ci sono anche Ali Ahn, Rory Kinnear e Ato Essandoh.

Nel team della produzione ci sono anche Keri Russell, Janice Williams e Alex Graves.