The Deuce 3: il teaser trailer della stagione finale ci porta negli spregiudicati anni '80

Il primo teaser trailer di The Deuce 3 è arrivato e promette una stagione ricca di party anni '80 a base di droga, alcol, affari e, naturalmente, sesso. La serie drama di HBO, creata da David Simon e George Pelecanos, si prepara a tornare - a partire dal 9 settembre negli USA, in Italia andrà in onda su Sky Atlantic - con quella che sarà la sua ultima stagione, che porterà gli spettatori nel periodo di massimo splendore e caduta dell'industria del porno: gli anni '80. Il trailer, che si apre con i festeggiamenti per il Capodanno 1985, anticipa nuovi scenari per gli affari di Eileen "Candy" Merrel (Maggie Gyllenhaal), passata da prostituta a regista di film per adulti, e i fratelli Martino, entrambi interpretati da James Franco.

Non solo i produttori interessati alle possibilità del nuovo mercato, ma anche i nuovi supporti che promettono di diventare una miniera d'oro: le VHS. E poi i lustrini, i capelli cotonati, gli abiti coloratissimi: la clip è un assaggio di quel viaggio nei favolosi Eighties che sarà la stagione conclusiva. Senza dimenticare i risvolti drammatici dell'epoca, soprattutto per i lavoratori dell'intrattenimento per adulti, come il diffondersi dell'HIV. E naturalmente non mancherà quello a cui The Deuce, per sua stessa natura, ci ha abituati nelle due stagioni precedenti: il sesso, sempre tantissimo e quasi sempre svuotato della sua componente "istintiva", sarà anche questa volta il motore dell'intero ciclo di episodi.