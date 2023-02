The Departed - Il bene e il male, su Prime Video in streaming da oggi

The Departed - Il bene e il male, il thriller diretto da Martin Scorsese con Leonardo DiCaprio e Jack Nicholson, sbarca su Prime Video in streaming da oggi 4 febbraio 2023.

The Departed - Il bene e il male, il thriller diretto da Martin Scorsese con Leonardo DiCaprio e Jack Nicholson, sbarca su Amazon Prime Video in streaming da oggi 4 febbraio 2023 per tutti gli utenti abbonati al servizio.

A Boston, sono passati diversi anni da quando un boss della mafia irlandese ha spedito un suo giovane protetto nei ranghi della polizia. Più o meno contemporaneamente, un giovane poliziotto era passato dall'altra parte della barricata. Il giovane poliziotto Billy Costigan (Leonardo DiCaprio), viene da una famiglia legata alla mafia irlandese, e il comando della polizia di stato del Massachussetts lo spedisce a infiltrarsi alla corte di Frank Costello (Jack Nicholson), potentissimo e selvaggio boss.

La locandina di The Departed

Colin Sullivan (Matt Damon), pure irlandese, da anni protetto proprio di Costello, dopo essere stato iniziato al crimine viene iscritto all'Accademia di polizia e inizia una carriera oltremodo brillante che è un terno al lotto per il boss, che si assicura una talpa proprio nella squadra speciale che gli dà la caccia. I due finiranno col fronteggiarsi. Remake del film di Andy Lau e Alan Mak, Infernal Affairs, il lungometraggio diretto da Martin Scorsese vede nel cast, oltre ai già citati, anche Martin Sheen (è il mentore di Billy) Mark Wahlberg, Alec Baldwin, Ray Winstone e Vera Farmiga.

The Departed - Il bene e il male nell'edizione degli Oscar del 2007 trionfò con quattro statuette, Martin Scorsese si aggiudicò il primo Oscar della sua carriera dopo cinque nomination. Il film venne premiato anche per la sceneggiatura, il montaggio e come miglior film. La pellicola si avvale di una grande colonna sonora impreziosita dalla presenza dei Rolling Stones e Roger Waters.