The Departed, Mark Wahlberg era infastidito sul set del film di Martin Scorsese

Mark Wahlberg è stato ospite del podcast di Josh Horowitz, Happy So Confused, e ha rilasciato dichiarazioni piuttosto dure nei confronti di The Departed - Il bene e il male, film grazie al quale Martin Scorsese vinse finalmente il premio Oscar al miglior regista. Nel film, Wahlberg interpreta il sergente Sean Dignam ma inizialmente i piani erano diversi, secondo le sue dichiarazioni.

Jack Nicholson, Mark Wahlberg e Martin Sheen in una scena di The Departed

"Ero un po' arrabbiato per un paio di cose ma guarda, alla fine tutto è andato bene, penso" ha dichiarato l'attore, che ha specificato anche di non aver ricevuto il compenso:"In origine dovevo interpretare un altro ruolo. Originariamente, avrei dovuto essere pagato".

I contrasti sul set

Wahlberg ha proseguito nel racconto della sua esperienza:"Quando abbiamo concordato che avrei interpretato Dignam e ho visto i vantaggi nell'interpretare quel ruolo e come avrei affrontato la situazione con tutti gli altri che recitavano al mio fianco, avevo poi anche un altro film dopo".

Il film in questione era Imbattibile, un lavoro che gli portò qualche problema con il look:"Stavo cercando di farmi crescere i capelli, ed è per questo che avevo quei capelli così strani. Tutti dicevano che c'era in testa? Era una parrucca? No, non era una parrucca, stavo solo cercando di farmi crescere i capelli per il prossimo film. Quindi, sono andato a girare Imbattibile, mi sono fatto mettere le extension, sono tornato e poi mi hanno detto 'oh, devi togliere le extension'. Ci ho messo otto ore a metterle. Non le tolgo. Abbiamo avuto un paio di problemi. Alla fine, penso che quando ho letto quel particolare ruolo ho pensato 'Ok, questo è un buon ruolo, è un'opportunità di divertirmi".

L'attore comprende la difficoltà di gestire un cast così ricco di star:"Doveva fare i conti con Jack [Nicholson], con Matt [Damon], Leo [DiCaprio] e Alec [Baldwin], lo studio e tutto il resto del cast e poi io dovevo essere dentro e fuori in cinque settimane".