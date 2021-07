The Departed: Matt Damon svela le disturbanti riscritture suggerite da Jack Nicholson

Jack Nicholson, convinto di essere un grande sceneggiatore, rivelò a Matt Damon le idee disturbanti avute per modificare la sceneggiatura di The Departed.

Matt Damon ha condiviso alcuni degli inquietanti suggerimenti di riscrittura che Jack Nicholson aveva proposto sul set di The Departed, thriller poliziesco di Martin Scorsese del 2006.

Jack Nicholson in The Departed

The Departed - Il bene e il male ha raccolto enormi consensi fruttando 4 Oscar, incluso il primo Oscar per il miglior regista per Martin Scorsese. Con un cast di star che includeva Leonardo DiCaprio, Mark Wahlberg, Jack Nicholson, Ray Winstone, Martin Sheen e, naturalmente, Matt Damon, The Departed rimane uno dei film polizieschi più apprezzati di tutti i tempi nonostante Martin Scorsese abbia confessato di aver odiato girare il film.

A quindici anni dall'uscita del film, Matt Damon ha svelato un curioso retroscena sul collega Jack Nicholson nel corso del podcast di Marc Maron WTF. Secondo Damon, Jack Nicholson era convinto che il suo successo come attore derivasse dalla convinzione di essere un "fottuto grande scrittore." Dopo aver affrontato una scena in cui il personaggio di Nicholson compie un'esecuzione in riva al mare che originariamente era lunga solo un ottavo di pagina, il divo si è avvicinato a Damon per rivelare le sue riscritture piuttosto inquietanti:

Jack Nicholson e Matt Damon in una scena di The Departed

"Mi fa, 'Continueremo nella stessa inquadratura, non aggiungerò tempo o denaro al programma. Ma le sparo nella parte posteriore della testa e lei cade. Ora, potresti finire la scena lì, ma se mantieni la telecamera in movimento, mi rivolgo a Ray e dico 'Cavolo, è stata divertente'. Questa è una battuta molto sinistra, suggerisce che l'ho già fatto prima. C'è un modo in cui le persone cadono. Potresti finire la scena lì, ma se mantieni la telecamera in movimento Ray rivela un'ascia che sta tenendo dietro la schiena. La farà a pezzi. Quindi Ray inizia ad avanzare... Potresti chiudere la scena lì, ma se lasci la telecamera in funzione, dico 'Aspetta, penso di volerla scopare di nuovo'. Anche questa battuta è molto sinistra. Potremmo chiuderla lì, ma se continui a girare, Ray mi guarda e dopo una lunga pausa, dico, 'Ahhhhh!' Come se avessi capito. Ora, proseguendo la ripresa, Ray mi dice: 'Francis, dovresti davvero vedere qualcuno.'"

The Departed: Jack Nicholson ebbe l'idea di indossare un dildo in una scena

Per quanto preoccupanti possano sembrare i suggerimenti di Nicholson, Scorsese alla fine ne incorporò almeno una piccola quantità. Mentre la sceneggiatura originale richiedeva semplicemente che il personaggio di Nicholson giustiziasse un uomo, il montaggio finale del film mostra il personaggio che spara a una donna (idea di Nicholson), accompagnato da Winstone e dice la battuta "She fell funny". Winstone tiene in mano l'accetta menzionata da Nicholson e risponde con "Francis, dovresti davvero vedere qualcuno".