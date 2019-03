The Dead Don't Die: svelata la data di uscita del film di Jim Jarmusch

The Dead Don't Die, il nuovo film diretto da Jim Jarmusch, ha finalmente una data di uscita: il debutto previsto nelle sale americane è previsto per il 14 giugno.

Il lungometraggio, già indicato come uno dei possibili titoli che verranno presentati al Festival di Cannes nel mese di maggio, è uno zombie movie dal cast stellare e il filmmaker, da tempo legato proprio alla Croisette dove ha fatto debuttare ben undici dei suoi progetti, ne ha firmato anche la sceneggiatura.

Gli interpreti di The Dead Don't Die sono Bill Murray, Adam Driver, Tilda Swinton, Chloë Sevigny, Steve Buscemi, Danny Glover, Caleb Landry Jones, Rosie Perez, Iggy Pop, Sara Driver, RZA, Selena Gomez, Carol Kane e Tom Waits.

La trama ufficiale del lungometraggio non è ancora stata rivelata e non resta che attendere per scoprire chi delle star diventerà uno zombie. Murray, secondo le indiscrezioni, dovrebbe invece essere l'interprete di un poliziotto chiamato Roberts e tra gli agenti delle forze dell'ordine dovrebbero esserci anche Sevigny e Driver.