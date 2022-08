I morti non muoiono, su Netflix in streaming da oggi

I morti non muoiono, la commedia horror di Jim Jarmusch con Bill Murray e Adam Driver, arriva su Netflix in streaming a partire da oggi 2 agosto 2022!

Questa è la sinossi ufficiale distribuita dalla Universal Pictures: "Nella tranquilla cittadina di Centreville, qualcosa non va come dovrebbe. La luna splende grande e bassa nel cielo, le ore di luce del giorno diventano imprevedibili e gli animali iniziano a mostrare comportamenti insoliti. Nessuno sa bene perché. Le notizie che circolano sono spaventose e gli scienziati sono preoccupati. Ma nessuno prevede la conseguenza più strana e più pericolosa che inizierà presto a tormentare Centerville: I morti non muoiono - escono dalle loro tombe e iniziano a nutrirsi di esseri viventi, e gli abitanti della cittadina dovranno combattere per la loro sopravvivenza."

I morti non muoiono: Adam Driver in una scena

Il cast de I morti non muoiono è di quelli importanti: Bill Murray, Adam Driver, Tilda Swinton, Chloë Sevigny, Steve Buscemi, Selena Gomez, Tom Waits, Danny Glover, Rosie Perez, Iggy Pop e RZA tra gli altri. Il film è stato presentato al Festival di Cannes 2019, dove è stato il film di apertura. Dopo questa pellicola, Jarmusch si è dedicato a un curioso cortometraggio di moda, dal titolo French Water, con un altro cast da urlo: Chloë Sevigny, Julianne Moore, Charlotte Gainsbourg e Indya Moore sono alcune delle personalità osservate da un silenzioso cameriere, che tiene un vassoio con dell'acqua, tra apparizioni e cambi d'abito.