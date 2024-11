The Day of the Jackal 2: la serie con Eddie Redmayne ha ottenuto il rinnovo

La serie The Day of the Jackal, disponibile in Italia su Sky e NOW, ha ottenuto ufficialmente il rinnovo per la stagione 2.

The Day of the Jackal, la serie con star Eddie Redmayne e Lashana Lynch, ha ottenuto il rinnovo per la stagione 2 da parte di Sky e Peacock.

Il progetto, disponibile in Italia grazie a Sky e NOW, è tratto dall'omonimo romanzo scritto da Frederick Forsyth e dal film Il Giorno dello Sciacallo che aveva adattato l'opera letteraria per il grande schermo.

Il successo della serie

La serie ha ottenuto ascolti record, diventando nel Regno Unito la serie Sky Original più vista di sempre e la serie più vista in assoluto su Sky degli ultimi due anni, mentre In Italia, Germania, Austria, Svizzera e Irlanda la serie fa registrare ovunque il debutto più importante di sempre per una produzione originale Sky inglese. Negli Stati Uniti The Day of the Jackal si è classificata al primo posto nella Top 10 TV Shows di Peacock, mentre in Australia è diventata la nuova serie più seguita dell'anno su Fox Showcase.

Redmayne è lo sciacallo

Lo show è stato venduto in quasi 200 territori nel mondo e la prima stagione è composta da 10 episodi.

Il cast è guidato dal premio Oscar Eddie Redmayne e tra gli interpreti principali ci sono anche Lashana Lynch (Bob Marley: One Love, The Woman King, No Time To Die) e Úrsula Corbero (La Casa di Carta).

Cosa racconta The Day of the Jackal

Assassino solitario, sfuggente e implacabile, lo Sciacallo (Eddie Redmayne) si guadagna da vivere uccidendo su commissione. Ma mentre è al lavoro per il suo prossimo incarico, si trova ad affrontare un avversario inaspettato, Bianca (Lashana Lynch), una tenace agente dell'MI6, l'intelligence britannica, che si impegnerà in una implacabile caccia all'uomo in giro per l'Europa per riuscire a catturarlo.

The Day of the Jackal, recensione: Eddie Redmayne per una serie thriller fino al midollo

Lo show è prodotto da Gareth Neame e Nigel Marchant per Carnival Films Carnival Films, parte di Universal International Studios, una divisione di Universal Studio Group. The Day of the Jackal è stata commissionata da Sky Studios e Peacock.

La serie è scritta e adattata dallo showrunner (e produttore esecutivo) Ronan Bennett. Lead director della serie è Brian Kirk (anche produttore esecutivo), regista pluripremiato a livello internazionale (Il Trono di Spade, Luther, Boardwalk Empire).

Redmayne e Lynch sono anche, rispettivamente, produttore esecutivo e co-produttrice esecutiva. Sam Hoyle è produttrice esecutiva per Sky Studios. Sue Naegle è produttrice esecutiva e Marianne Buckland è co-produttrice esecutiva.