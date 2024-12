The Day of the Jackal, intervista a Eddie Redmayne: "Il trasformismo? Mi piace solo sul set"

"Oggi è difficile capire di chi fidarsi: viviamo tutti in echo-chambers, pensando che l'unica verità sia la nostra": per il ruolo nella serie l'attore ha ricevuto una nomination ai Golden Globes 2025. Su Sky e NOW.

Quando era piccolo, a casa sua la famiglia guardava insieme a ripetizione il film Il giorno dello sciacallo. Un titolo che ha sempre influenzato Eddie Redmayne. Quindi, quando si è presentata l'opportunità, l'attore premio Oscar ha voluto fortissimamente il ruolo dello Sciacallo. Talmente tanto che è anche produttore esecutivo della serie The Day of the Jackal, su Sky e NOW, insieme alla co-protagonsita, Lashana Lynch, che interpreta Bianca Pullman, agente dell'MI6 che gli dà la caccia.

Eddie Redmayne è Lo sciacallo

Un impegno che è stato ripagato: The Day of the Jackal ha infatti ricevuto due nomination ai Golden Globes 2025. Una alla miglior serie e l'altra proprio al miglior attore protagonista. Nei panni (tanti) dello Sciacallo Redmayne ha dato sfogo a tutta la sua voglia di trasformismo. Anche se nascondere la verità gli piace soltanto quando lo fa per lavoro.

Nella nostra intervista lui e Lashana Lynch ci parlano di tecnologia, fake news e ci insegnano come trasformare in un'arma qualsiasi cosa: "Tutto è un'arma! Puoi usare il telefono, le mani. Qui ci sono tanti treppiedi con cui infilzare le persone. Cavi elettrici, del té bollente. Una volta che entri in questa mentalità puoi usare qualsiasi cosa".

The Day of the Jackal: intervista a Eddie Redmayne e Lashana Lynch

In Il giorno dello sciacallo la tecnologia ha un ruolo molto importante: ci aiuta in molti modi, ma rende anche più facile nascondere o trasformare la verità. Di chi ci possiamo fidare quindi?

Lynch: "La tecnologia può essere così fuorviante e portarci fuori dai nostri pensieri naturali. Perché è un mondo artificiale. Penso che, per i giovani, soprattutto per quelli che stanno ancora sviluppando il loro pensiero, sarebbe bello che avessero la possibilità di vedere le cose in modo chiaro e aperto, di pensare con il proprio cervello".

Redmayne: "Penso che sia il nocciolo di ciò che, per molti versi, sta andando storto nel mondo. Ora viviamo tutti nelle nostre echo-chambers, e ognuno di noi ha un'idea diversa di quale sia la verità, perché siamo incanalati da algoritmi che sfuggono al nostro controllo. E non sappiamo chi sia a gestire quegli algoritmi. O forse lo sappiamo, ed è spaventoso. Soprattutto non facciamo domande".

L'ossessione per il lavoro

Sia Bianca che lo Sciacallo sono ossessionati dal proprio lavoro. Essere ossessionati da ciò che si fa è un vantaggio, oppure può essere un ostacolo?

Lynch: "No, non direi che sono ossessionata dal mio lavoro. Amo il mio lavoro e mi diverto in modi diversi a seconda delle esigenze, del progetto e il processo che ho scelto in quel momento. Questa ossessione è qualcosa che vorrei lasciare a Bianca, in modo che non si ripercuota troppo su di me".

Lashana Lynch è Bianca Pullman

Redmayne: "Credo che ci sia una linea sottile tra ossessione e passione. Spero che siamo sul versante passionale piuttosto che su quello ossessivo. Ma sono molto fortunato a fare qualcosa che amo: questa è una cosa rara".

Eddie Redmayne e la passione per il trasformismo

Eddie Redmayne in The Day of the Jackal

All'attore è piaciuto moltissimo cambiare aspetto per interpretare questo assassino su commissione dal talento camaleontico. Il trucco è sbalorditivo: Redmayne indossa maschere e parrucche ed è completamente irriconoscibile. È entrato a tal punto nello spirito del personaggio che ha voluto assolutamente con sé sul set il calco della sua testa: "Quando il prosthetics artist stava realizzando le protesi ha fatto una statua della mia testa. Siccome anche il personaggio si fa le protesi, ho pensato che il calco dovesse stare nel suo laboratorio. E ha realizzato anche una versione molto mini, una versione stampata in 3D della mia testa calva, che ho portato a casa per spaventare i miei figli!".

Una scena di The Day of the Jackal

Visto che cambiare aspetto va fortissimo quest'anno, pensiamo al successo di Demi Moore in The Substance, c'è un mostro, una creatura, che gli attori vorrebbero interpretare? Redmayne: "Ho sempre parlato del fatto che c'è un cartone animato nel Regno Unito, chiamato Banana Man. Si tratta di un ragazzo magro che mangia una banana e si trasforma in un supereroe. Ho sempre desiderato farlo. È una trasformazione. Un po' come Braccio di Ferro. Certo potrei interpretarlo solo prima: poi Chris Evans, o uno degli altri Chris, può prendere il mio posto quando si tratta di fare l'eroe".

Anche Lynch ha le idee chiare: "Stranamente, non so perché mi sia venuto in mente, dico Il Grinch. Devo interpretare Il Grinch! È pieno di protesi, pieno. Le mani oh, le mani! Mi piace la gestualità. Pensate a Il Grinch e Banana Man nella stessa serie!".