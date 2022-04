The Crown: la serie Netflix lancia il casting per il ruolo di una giovane Kate Middleton

Netflix ha dato il via alla ricerca di una giovane attrice eccezionale che somigli a Kate Middleton per la sesta e ultima stagione della serie.

The Crown sta cercando l'interprete di Kate Middleton per la prossima stagione dello show Netflix. Il casting, diffuso da Variety, afferma che la serie sta cercando "una giovane attrice eccezionale per interpretare Kate Middleton".

"Questo è un buon ruolo in questo dramma pluripremiato e stiamo cercando un'interprete con una forte somiglianza fisica" si legge nel casting call.

Ad accompagnare la chiamata ci sono una serie di foto di Kate Middleton, duchessa di Cambridge, nei primi anni 2000. Il mese scorso Bone ha pubblicato un casting per un adolescente il principe William e il principe Harry.

Queste ricerche danno un'idea di ciò che gli spettatori potrebbero aspettarsi dalla sesta stagione, che dovrebbe essere nel Regno Unito ad agosto.

Sebbene i produttori di The Crown non rivelino mai le loro trame in anticipo, nel 2001 il diciannovenne Principe William ha iniziato il suo corso di laurea presso l'Università di St Andrew's, in Scozia, dove ha incontrato la sua futura moglie Kate Middleton. Secondo quanto riferito, William si è reso conto per la prima volta che Middleton era la donna per lui dopo che ha sfilato in passerella indossando un abito nero trasparente che mostrava il reggiseno senza spalline e le mutandine durante una sfilata di moda studentesca di beneficenza.

Il 2001 è anche l'anno in cui il principe Harry è stato sorpreso a "fumare regolarmente cannabis e bere alcolici", secondo i giornali, il che ha spinto il principe Carlo a portare il figlio in un centro di disintossicazione per consumatori di eroina nel tentativo di spaventarlo e farlo desistere.

William e Kate Middleton si sono lasciati brevemente nel 2007 prima di riunirsi e sposarsi nell'Abbazia di Westminster a Londra nel 2011.

La quinta stagione di The Crown arriverà su Netflix a novembre con un nuovo cast che include Imelda Staunton nei panni della Regina Elisabetta, Jonathan Pryce in quelli del Principe Filippo, Lesley Manville nel ruolo della Principessa Margaret, Dominic West sarà il Principe Carlo, Elizabeth Debicki la Principessa Diana, mentre Olivia Williams interpreterà Camilla Parker Bowles. Jonny Lee Miller apparirà nel ruolo del Primo Ministro John Major.