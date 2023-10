The Crown, Peter Morgan su una possibile serie prequel: 'Ho già un'idea in mente'

L'autore di The Crown concluderà il suo racconto della storia della Regina Elisabetta II con la sesta e ultima stagione della serie, ma qualcos'altro bolle in pentola.

Il prossimo novembre debutterà la prima parte della sesta e ultima stagione di The Crown, che concluderà la storia della Regina Elisabetta II, ma l'autore dello show, Peter Morgan, ha aperto alla possibilità di una serie prequel.

In un'intervista concessa a Variety, Morgan ha confermato che potrebbe espandere il franchise attraverso una serie prequel: "Ho un'idea in mente. Ma prima devo occuparmi di altre cose. In secondo luogo, ci sarebbe bisogno di una serie di circostanze uniche per realizzarla". Nel frattempo, potete recuperare il nuovo trailer di The Crown 6.

Fiducia assoluta a Peter Morgan?

Morgan ha rifiutato di rivelare la premessa del potenziale prequel, oltre a dire che sarebbe "sicuramente" precedente all'era di Elisabetta II. "Se dovessi tornare a The Crown", ha detto, "sarebbe sicuramente per tornare ancora più indietro nel tempo".

Il boss di Netflix Ted Sarandos, nel frattempo, ha dichiarato di avere "assoluta fiducia" in Morgan, aggiungendo: "Se crede che ci siano storie da raccontare, sicuramente le esploreremo".

The Crown 6: nell'ultima stagione la morte di Diana sarà affrontata con sensibilità

Come rivelato in precedenza, Netflix dividerà l'imminente sesta e ultima stagione di The Crown in due parti, con la prima parte che debutterà il 16 novembre e la seconda il 14 dicembre 2023.