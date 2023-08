The Crown 6: nell'ultima stagione la morte di Diana sarà affrontata con sensibilità

I produttori della serie The Crown hanno assicurato che nella stagione 6, l'ultima, si affronterà con sensibilità la morte di Diana, dando poi spazio alla storia di William e Kate.

Un addio affrontato in modo sensibile

La conclusione di The Crown è stata al centro di un panel organizzato dal TV Festival di Edimburgo e la produttrice Suzanne Mackie ha ribadito che si è discusso a lungo e in modo molto attento sul modo in cui sarebbe stata mostrata nella serie la morte della principessa Diana, avvenuta a Parigi. Durante l'evento ha spiegato: "Il pubblico alla fine giudicherà, ma penso che la morte sia stata ricreata con delicatezza e attenzione. Elizabeth Debicki è un'attrice straordinaria ed è stata così premurosa e delicata. Amava Diana. Da parte nostra c'è un enorme rispetto, spero sia evidente".

Dopo aver mostrato la morte dell'ex moglie di Carlo, la serie si concentrerà sull'incontro tra William e Kate, ricreando alcuni momenti chiave della loro storia d'amore iniziata durante l'università.

Il produttore Andy Harries ha invece spiegato che la morte di Elisabetta II ha avuto un impatto sul team che ha lavorato alla serie e l'ultima puntata, che è stata diretta da Stephen Daldry, è come "una lettera d'amore di Peter Morgan rivolta alla sovrana".

L'ultimo capitolo dello show

The Crown: un'immagine di Elizabeth Debicki

Al centro degli ultimi episodi ci sarà un nuovo decennio della storia del regno: il Principe William intraprende il suo percorso all'Università di St. Andrews, determinato a condurre una vita il più normale possibile. Anche la giovane Kate Middleton comincia la sua carriera accademica nella stessa università, lì si incontrano, inizia la loro storia d'amore e un nuovo futuro per The Crown.

Al già noto cast si aggiungono l'attore Ed McVey (23 anni), al suo debutto sullo schermo, che vestirà i panni del Principe William negli ultimi episodi di questa stagione, e l'esordiente Meg Bellamy (19 anni), che dopo aver mandato un video per il provino, è stata selezionata per il ruolo di Kate Middleton.