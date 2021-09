The Crown 5: Imelda Staunton svela in un video quando debutterà la nuova stagione

In occasione dell'evento in streaming Tudum, Netflix ha rivelato quando debutterà la quinta stagione di The Crown con star Imelda Staunton.

Sicuramente, il trionfo agli Emmy Award 2021 ha trasformato la quinta stagione di The Crown in uno degli show targati Netflix più atteso dei prossimi mesi. Nel corso dell'evento in streaming Tudum, il colosso del video on demand ha svelato con un video con star Imelda Staunton quando arriveranno i nuovi episodi: nel mese di novembre 2022.

Nel filmato l'interprete della sovrana britannica, dal set, esprime la sua gioia nel raccogliere il testimone da Olivia Colman e Claire Foy, regalando poi il piccolo aggiornamento sul debutto delle prossime puntate con molta ironia.

La quinta stagione di The Crown continuerà a raccontare la storia della famiglia reale britannica. A interpretare la Principessa Diana, stavolta, è Elizabeth Debicki; Dominic West, invece, veste i panni del Principe Carlo, mentre Imelda Staunton recita nell'iconico ruolo della Regina Elisabetta II.

La quinta stagione di The Crown, come accaduto in precedenza, avrà un cast totalmente rinnovato per adeguarsi al periodo storico in cui saranno ambientati gli episodi. Elizabeth Debicki e Dominic West sostituiscono così Emma Corrin e Josh Charles nel ruolo della coppia alle prese con un matrimonio infelice e il peso dell'attenzione mediatica, divisi tra il dovere nei confronti della Corona e i propri desideri di trovare felicità e soddisfazione personale.

The Crown terminerà con la sua sesta stagione, portando la serie all'inizio degli anni 2000 (la quinta stagione dovrebbe coprire all'incirca gli anni '90). Il creatore e showrunner Peter Morgan aveva precedentemente affermato che la serie sarebbe durata solo cinque stagioni, ma in seguito ha cambiato idea spiegando: "Quando abbiamo iniziato a discutere le trame per la quinta stagione, è diventato subito chiaro che per rendere giustizia alla ricchezza e complessità della storia saremmo dovuti tornare al piano originale e farne sei".

Qualche giorno fa, The Crown ha fatto incetta agli Emmy Award e ha trionfato come Miglior Serie insieme a Ted Lasso.

Tudum è il primo evento virtuale organizzato da Netflix, si può seguire globalmente in live streaming, oggi 25 settembre, e sta ospitando i più famosi creativi provenienti da ogni angolo del pianeta.