Netflix annuncia Tudum, il primo evento globale in live streaming per i fan

Netflix ha appena annunciato Tudum, il primo evento, con star e anticipazioni sui contenuti della piattaforma, che tutti i fan potranno seguire in live streaming il prossimo 25 settembre.

Netflix ha appena annunciato Tudum, il primo evento virtuale organizzato dalla piattaforma, che si potrà seguire globalmente in live streaming, il prossimo 25 settembre, e che ospiterà i più famosi creativi provenienti da ogni angolo del pianeta.

Che cos'è

"Tudum" è il primo suono che gli spettatori di Netflix sentono quando cominciano a guardare un film o una serie tv, sono le poche note che accompagnano il logo animato della piattaforma. Un suono ormai familiare a oltre 200 milioni di abbonati che è stato l'ispirazione per questo primo evento globale pensato per tutto i fan del servizio streaming.

Il 25 settembre 2021 le più grandi star e i più famosi creativi provenienti da ogni angolo del pianeta, che rappresentano oltre 70 serie, film e contenuti speciali, saliranno sul palco virtuale per una giornata piena di esclusive e anteprime. L'obiettivo è semplice: onorare e intrattenere i fan Netflix di tutto il mondo.

Come guardare l'evento

L'evento in live streaming inizierà il 25 settembre alle 18:00 e sarà trasmesso su canali YouTube di Netflix in tutto il mondo, oltre che su Twitter e Twitch. La programmazione includerà anche alcuni speciali pre-show dedicati a serie e film coreani e indiani, ma anche a entusiasmanti contenuti anime, a partire dalle 14:00 su canali specifici.

Come effettuare il co-streaming

I fan sono invitati a effettuare il co-streaming e a commentare l'evento Tudum in tempo reale su Facebook, Twitch o sui canali YouTube. Qui una guida su come eseguire il co-streaming su Twitch.

Cosa aspettarsi

Nel corso delle tre ore dell'evento Tudum saranno presentati oltre 70 titoli, tra cui alcune delle serie più popolari come Stranger Things, Bridgerton, The Witcher, La casa di carta e Cobra Kai, così come blockbuster quali Red Notice, Don't Look Up, Tyler Rake, The Harder They Fall, The Old Guard...

Ecco l'elenco completo:

Aggretsuko - Stagione 4 / アグレッシブ烈子

Miyo - Un amore felino / 泣きたい私は猫をかぶる

A Traves De Mi Ventana

Arcane

Army of Thieves

Black Crab

Big Mouth

Bridgerton

Bright: Samurai Soul / ブライト: サムライソウル

Bruised - Lottare per vivere

L'uomo delle castagne

Cobra Kai

Colin in bianco e nero

Cowboy Bebop

The Crown

Oscuro desiderio

De Volta Aos 15

Don't Look Up

Emily in Paris

Tyler Rake

Finding Anamika

Floor is Lava

The Harder They Fall

Hellbound / 지옥

Heeramandi

Human Resources

Interceptor

Inside Job

La casa di carta

The Old Guard

Ozark

Maldivas

My Name / 마이 네임

New World / 신세계로부터

Pretty Guardian Sailor Moon Eternal - Il film / 劇場版美少女戦士セーラームーンEternal: 前編・後編"

Rebelde

Ritmo Salvaje

Red Notice

The Sandman

Sex Education

The Silent Sea / 고요의 바다

Soy Georgina

Stranger Things

Super ladri / スーパー・クルックス

Ultraman: Stagione 2

The Umbrella Academy

Vikings: Valhalla

The Witcher

The Witcher: Blood Origin

Young, Famous & African

Durante i panel interattivi e le conversazioni con star e creativi, i fan saranno i primi a ricevere notizie inedite e a vedere anteprime, nuovi trailer e clip esclusive di titoli Netflix.