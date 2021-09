Emmy 2021, per The Crown è un trionfo: i premi vinti dalla serie Netflix

The Crown è stata una delle serie TV più trionfanti agli Emmy 2021. Rivediamo allora tutti i premi vinti dalla serie Netflix, riferiti alla quarta stagione dello show che ha visto protagonisti Olivia Colman, Emma Corrin, Gillian Anderson e Josh O'Connor.

Nelle scorse ore, all'Event Deck at L.A. di Los Angeles, si è tenuta la 73ª edizione della cerimonia di premiazione degli Emmy Awards, evento che annualmente premia le migliori serie TV andate in onda nel corso della precedente stagione televisiva. Per quanto riguarda gli show premiati, la cerimonia ha rispettato quasi totalmente i pronostici, celebrando i favoriti Ted Lasso, La regina degli scacchi e The Crown. La serie Netflix sulla famiglia reale britannica è stata protagonista dell'evento per il quarto anno consecutivo ma se per le prime tre stagioni ha sempre collezionato premi in categorie meno appariscenti, come la produzione e il design dei costumi, per la quarta stagione è riuscita a dominare anche le nomination per la recitazione.

Ben 24 erano le nomination per The Crown e, alla fine dei conti, la serie Netflix ha portato a casa sette premi: Olivia Colman ha vinto come miglior attrice protagonista in una serie drammatica per l'interpretazione di Elisabetta II; Josh O'Connor ha vinto il premio come miglior attore protagonista in una serie drammatica per l'interpretazione del principe Carlo; Peter Morgan ha vinto come miglior sceneggiatore di una serie drammatica; Jessica Hobbs ha vinto come miglior regista in una serie drammatica; Tobias Menzies ha vinto come miglior attore non protagonista in una serie drammatica per la sua interpretazione del principe Filippo, e Gillian Anderson ha vinto come miglior attrice non protagonista nella stessa categoria per la sua interpretazione di Margaret Thatcher. La serie ha anche vinto il premio come miglior dramma: questa è stata la prima volta, nonostante sia stata nominata tre volte in passato.

Emmy 2021: trionfano The Crown, Ted Lasso e La regina degli scacchi

The Crown ha l'abitudine di "escludere" gli attori quando i personaggi che interpretano invecchiano, il che significa anche finestre di tempo più brevi per ottenere una o più nomination agli Emmy. Claire Foy, ad esempio, ha vinto un premio nel 2018 per la sua interpretazione della regina Elisabetta II nella seconda stagione (la sua ultima volta nel ruolo della regina). Nella quarta stagione, il livello si è alzato tantissimo ed il pubblico si è innamorato delle interpretazioni di Olivia Colman, Gillian Anderson, Josh O'Connor, Emma Corrin e tutti gli altri. Chi ha seguito la diretta di ieri sera si sarà accorto che la maggior parte del cast non presenziava la cerimonia di Los Angeles ma accettava i riconoscimenti direttamente da Londra. Il motivo è stato presto spiegato: gli attori sono rimasti a Londra per continuare a lavorare alla quinta stagione dello show e per rispettare tutte le precauzioni di sicurezza che riguardano gli ingressi negli Stati Uniti. Solo Josh O'Connor era invece presente a Los Angeles.