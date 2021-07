The Crown: Johnny Rotten dei Sex Pistols ha rifiutato la serie perché i produttori volevano distorcere i fatti

Il leader dei Sex Pistols John Lydon, più noto come Johnny Rotten, ha rivelato di aver rifiutato l'offerta di essere rappresentato nella serie Netflix The Crown perché i produttori volevano distorcere i fatti storici.

The Crown: Claire Foy nel ruolo di Elisabetta II

La disputa con The Crown, che Lydon definisce "una questione esasperante", si è verificata durante una causa che riguardava un'altra rappresentazione televisiva dei Sex Pistols nella serie realizzata da Danny Boyle per FX.

In una dichiarazione presentata alla corte e vista da Variety, John Lydon ha affermato che i produttori di The Crown lo avrebbero contattato per un episodio della terza stagione che ritrae il Giubileo d'argento della regina nel 1977 (la celebrazione del 25° anniversario della sua ascesa al trono).

The Crown: un primo piano di Olivia Colman

Oltre a concedere l'uso dell'inno dei Sex Pistols God Save the Queen, Lydon ha detto che i produttori avevano anche pianificato di rappresentare la band sullo schermo che interrompe il viaggio celebrativo in barca della monarca lungo il Tamigi. Ecco le sue parole:

"I produttori di The Crown volevano distorcere la storia di quella giornata e descrivermi come un manifestante politico, mostrando scene di protesta di fronte alla regina nel mezzo delle sue celebrazioni giubilari. Eventi che semplicemente non sono accaduti."

In realtà, i Sex Pistols noleggiarono la propria barca due giorni interi prima della processione celebrativa prevista dalla Regina lungo il Tamigi nel 1977.

"I produttori hanno invece accettato di utilizzare le riprese del film della gita in barca. Ma la storia che hanno presentato con la regina disperata nella sua carrozza, e tutte quelle brutte scene per le strade di manifestanti che si picchiano e lanciano bottiglie mentre altri stavano celebrando la regina non è vera. Nessuno si stava ribellando e questo è il mio vero problema. Questa cosa non è mai successa, è una bugia sulla storia, sulla storia dei Sex Pistols2".

The Crown, Helena Bonham Carter: "Netflix ha la responsabilità morale di dire al pubblico che è finzione"

Dopo aver eliminato la presenza dei Sex Pistols, il finale della terza stagione di The Crown si è concluso con la regina Elisabetta II (interpretata da Olivia Colman) che sale su una carrozza reale per iniziare la processione giubilare da Buckingham Palace mentre la folla esulta all'esterno.

Lydon afferma inoltre che un'altra scena propostagli dai produttori di The Crown lo mostrava intento a votare in un'elezione: "Le trame della serie The Crown cambiano la storia dell'epoca. Sono assolutamente da riscrivere. Volevano una scena di voto, qualcosa relativo a me che dicevo che tutti dovrebbero votare e poi mi mettevo in fila per votare, ma questo non è affatto rilevante".