The Crown: il creatore Peter Morgan parla della possibilità di un prequel

Il creatore di The Crown Peter Morgan ha parlato della possibilità di realizzare una serie che funga da prequel allo show dopo che già tempo fa aveva accennato all'idea di espandere il franchise con una serie prequel.

Parlando con ET, tuttavia, Morgan ha rivelato che al momento non ha intenzione di tornare a lavorare a The Crown dopo la fine della sesta e ultima stagione (qui potete leggere la recensione di The Crown 6 parte 2).

Ecco la risposta di Morgan: "Nel breve termine, non scriverò nulla ambientato in un palazzo. Mi aspetto di sentirne la mancanza. Forse in futuro, a un certo punto della mia vita, mi mancherà abbastanza da riprendere in mano la penna. Ma in realtà, al momento, non c'è un piano... Non si esclude mai nulla, ma nel breve termine assolutamente no".

The Crown, Peter Morgan: "Non ho mai voluto dare la morte di Lady Diana in pasto al pubblico"

The Crown 6

La sesta stagione di The Crown è divisa in due parti e rappresenta la conclusione dello show. La prima parte dell'ultima stagione di The Crown vedrà Elizabeth Debicki riprendere il ruolo della Principessa Diana insieme a Dominic West nei panni del Principe Carlo. Imelda Staunton continua a regnare come Regina Elisabetta II insieme a Jonathan Pryce (Principe Filippo) e Lesley Manville (Principessa Margaret). Tornano anche Salim Daw (Mohamed Al Fayed) e Khalid Abdalla (Dodi Fayed). Al loro debutto ci sono Rufus Kampa (il Principe William) e Fflyn Edwards (il Principe Harry). Nella seconda parte, ad assumere i ruoli del Principe William e del Principe Harry saranno Ed McVey e Luther Ford. A loro si aggiungerà Meg Bellamy nei panni di Kate Middleton.

La sinossi ufficiale della sesta stagione di The Crown recita: "Una relazione sboccia tra la Principessa Diana e Dodi Fayed prima del tragico incidente. Il principe William cerca di reintegrarsi nella vita all'Eton College dopo la morte di sua madre mentre la monarchia deve cavalcare l'onda dell'opinione pubblica. Con l'avvicinarsi del suo Giubileo d'Oro, la Regina riflette sul futuro della monarchia, che vedrà il matrimonio di Carlo e Camilla e l'inizio di una nuova favola reale tra William e Kate".

Da quando è approdata su Netflix nel 2016, la serie The Crown ha collezionato una pioggia di premi ricevendo 15 nomination ai BAFTA, 10 nomination ai Golden Globe (di cui 4 vittorie), 69 nomination agli Emmy in 5 stagioni (con 21 vittorie in 4 stagioni) e altri ancora.