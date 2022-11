Helena Bonham Carter difende JK Rowling e Johnny Depp: "Un mucchio di str...ate"

Helena Bonham Carter si è pronunciata in difesa dei suoi ex colleghi, JK Rowling e Johnny Depp, nel corso di una recente intervista pubblicata dal New York Times. Ricordiamo che la Carter ha recitato nei panni di Bellatrix Lestrange nel franchise di Harry Potter, basato sui libri della Rowling, e che è anche apparsa insieme a Depp in ben sette pellicole, cinque delle quali sono state dirette dal suo ex partner Tim Burton.

Di recente Depp ha vinto il processo contro la sua ex moglie Amber Heard, affermando che le accuse dell'attrice hanno rovinato per sempre la sua carriera e la sua reputazione. La Rowling, invece, è diventata una figura polarizzante negli ultimi anni a causa delle sue opinioni sui diritti dei transgender, pur avendo negato più volte di essere transfobica.

Durante l'intervista del Times, l'attrice britannica ha dichiarato: "È orrendo, sono un mucchio di stronzate. Penso che [la Rowling] sia stata perseguitata. La situazione è stata portata all'estremo a causa del giudizio delle persone. La Rowling ha il diritto di avere la sua opinione, soprattutto se ha subito abusi lei stessa."

"Ognuno ha la propria storia di traumi e forma le proprie opinioni partendo da quel trauma. Si deve rispettare il passato delle persone e il loro dolore. Non dovete essere tutti d'accordo su tutto, sarebbe folle e noioso. Non c'è aggressività in quello che afferma, sta solo dicendo qualcosa sulla base della sua stessa esperienza", ha concluso Helena Bonham Carter, prima di parlare di Depp: "Oh, penso che sia completamente vendicato. Penso che ora stia bene. Assolutamente bene. La mia opinione è che la Heard abbia cercato di seguire una tendenza. Questo è il problema con queste cose: le persone saltano sul carro perché è la moda del momento."