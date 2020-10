The Crown: Dominic West sarà il principe Carlo nelle stagioni 5 e 6?

Dominic West sarebbe in trattative per entrare nel cast di The Crown ed interpretare il principe Carlo nelle stagioni 5 e 6 della serie tv Netflix.

Dominic West sarà l'interprete del principe Carlo nelle stagioni 5 e 6 di The Crown. Secondo Variety, l'attore sarebbe in trattative per diventare il successore di Josh O'Connor e recitare così al fianco di Elizabeth Debicki a cui è stata invece affidata la versione più adulta di Lady Diana.

Tra pochi giorni su Netflix debutterà la stagione 4 di The Crown ma in molti già sono curiosi di scoprire qualche novità riguardante il cast delle prossime stagioni di una delle serie tv più amate della piattaforma streaming. A tal proposito, è di queste ore la notizia secondo la quale Dominic West sarebbe in trattative per interpretare il principe Carlo in futuro. L'attore andrebbe così a recitare al fianco di Elizabeth Debicki, che invece interpreterà la principessa Diana.

West riprenderebbe quindi da dove lascerà l'attore Josh O'Connor, interpretando cioè il principe dopo che il suo matrimonio con Diana si è sgretolato a causa della relazione con la sua futura seconda moglie Camilla, duchessa di Cornovaglia. West è conosciuto soprattutto per i suoi ruoli in serie tv come The Wire e The Affair, l'ultimo dei quali gli è valso una nomination ai Golden Globe nel 2015. A colpire è soprattutto la tempistica con cui è stata data la notizia, rilasciata da Variety, poiché soltanto qualche giorno fa Dominic West è stato travolto da una bufera mediatica dopo essere stato paparazzato a Roma mentre flirtava con Lily James, tradendo così sua moglie Catherine FitzGerald.

Sin dal suo esordio nel catalogo streaming, risalente al 2016, l'opera ideata da Peter Morgan ha conquistato il pubblico anche grazie alla sua capacità di scegliere attori che sono poi risultati assai credibili come interpreti di personaggi noti come quelli della famiglia reale britannica. Se confermata la notizia riguardante West, l'attore andrà ad aggiungersi ad un cast prestigioso che già include Imelda Staunton come la regina Elisabetta II, Lesley Manville come la principessa Margaret, Jonathan Pryce come il principe Filippo e Debicki come la principessa Diana. Nell'imminente quarta stagione dello show, la defunta principessa verrà interpretata da Emma Corrin e avremo modo di vederla nel momento in cui sposa il principe Carlo. Il resto della stagione seguirà lo scioglimento del suo matrimonio da favola ed il crescente tumulto nel Regno Unito sotto il governo del primo ministro Margaret Thatcher, interpretata da Gillian Anderson.