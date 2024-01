The Crown, Dominic West: 'Dopo aver letto le stroncature non mi sono alzato dal letto per due giorni'

Dominic West prova un certo sollievo ora che The Crown è finito. L'attore ha interpretato il Principe Carlo durante le ultime due stagioni della serie di Netflix, che sono state le più controverse tra i critici televisivi. Variety, ad esempio, ha definito la quinta stagione la più "debole" dello show, inoltre The Crown 6 ha generato molte polemiche riguardanti le scene su Lady Diana. Insomma The Crown è sceso dal trono della critica alla fine della sua corsa e sembra che West se ne sia accorto e se ne sia molto dispiaciuto.

"Tutte le reazioni mi preoccupano. Ho letto tutte le recensioni e ho passato due giorni a letto. Quindi sì, sono un'anima sensibile, mi preoccupo di quello che pensa la gente" ha detto West a Today a proposito delle critiche fatte allo show.

West, che sta pubblicizzando la sua prossima produzione teatrale britannica di A View from the Bridge di Arthur Miller, ha aggiunto che "è un tale sollievo tornare a teatro e non dover più parlare della monarchia".

"Ero riluttante ad accettare, ma non si rifiuta facilmente un copione di Peter Morgan... È un grande scrittore ed è stato un grande spettacolo. Mi è piaciuto molto farne parte. Mi piaceva indossare i vestiti. Mi è piaciuto guidare le auto e mi è piaciuto che la gente si inchinasse a me. È una sensazione assolutamente meravigliosa. Mi manca" ha concluso l'attore.

Un ottima interpretazione

Nonostante le recensioni contrastanti per lo show nel suo complesso, West ha ottenuto ottimi consensi per la sua interpretazione del Principe Carlo ed è stato recentemente nominato ai Golden Globes 2024 per la sua performance. L'ultima stagione della serie ha regalato a West alcune delle scene più drammatiche, tra cui quella in cui Carlo racconta ai figli dell'incidente della madre.

"Quando ho letto che Peter aveva scritto come Carlo reagisce alla notizia di Diana - quando la vede morta, urla di dolore nell'ospedale di Parigi al punto che potevano sentirlo fuori dalla stanza - ho pensato: 'Oh, Dio, no. Oh, cielo'. Non sappiamo, ovviamente, come abbia reagito il Principe Carlo. Ma in ogni caso, ha ovviamente deciso di renderlo molto emotivo, e sono contento che l'abbia fatto, col senno di poi e dopo averlo fatto. Penso che Carlo sia un uomo emotivo rispetto ad alcuni dei suoi familiari" ha detto West a Variety. Qui potete leggere la nostra recensione del finale di The crown 6.